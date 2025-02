Basket, impegni in trasferta per Olimpia Milano e Virtus Bologna in Serie A. La capolista Trento affronta Varese

La Serie A di basket si appresta a disputare nel weekend alle porte la diciannovesima giornata della regular season 2024-2025 prima della lunga pausa di quasi un mese per far spazio prima alla Final Eight di Coppa Italia la settimana prossima a Torino e poi all’ultima finestra riservata alle Qualificazioni ad EuroBasket 2025 – l’Italia già qualificata affronta la Turchia in trasferta e l’Ungheria in casa a Reggio Calabria: andiamo a presentare brevemente il turno di campionato che ci attende.

Nel primo anticipo del sabato sera l’Olimpia Milano sfida alle ore 20:00 al PalaSerradimigni la Dinamo Sassari, con i meneghini reduci dal successo nel derby contro l’Openjobmetis Varese mentre il Banco di Sardegna è uscito sconfitto dal confronto con la Givova Scafati. Mezz’ora più tardi, alle ore 20:30, l’Estra Pistoia ospita proprio Scafati per ritrovare un successo e rilanciare la propria classifica dopo i due ko consecutivi contro Trapani e Treviso. Passando poi a domenica 9 febbraio, alle ore 16:00 l’Umana Reyer Venezia – che ha centrato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in EuroCup – se la vedrà contro una Napoli in striscia aperta da tre partite che le hanno consentito di abbandonare l’ultima posizione in classifica.

Alle ore 16:30 la Nutribullet Treviso cerca il secondo successo di fila contro l’Unahotels Reggio Emilia che però sta attraversando un buon momento tra Campionato e FIBA Champions League, con la Reggiana che si trova al sesto posto in graduatoria a quota 22 punti al pari di Trieste. Alle ore 17:00 la capolista Dolomiti Energia Trentino fa visita all’Openjobmetis Varese, con l’Aquila che guarda tutti dall’alto verso il basso dopo la vittoria di una settimana fa contro Trapani. Più tardi, alle ore 18:15, la Germani Brescia ospita al PalaLeonessa – nel match che verrà trasmesso in chiaro in TV su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) – la Pallacanestro Trieste, con la Leonessa che vuole rialzare la testa dopo il ko esterno contro Napoli per rimanere nella zona nobile della classifica.

La serata di domenica 9 febbraio si apre col match delle 19:30 tra la Bertram Derthona Tortona e la Virtus Bologna: i piemontesi cercano una vittoria per non perdere terreno dalle migliori otto, mentre le V-nere vogliono mantenere il contatto con Trento, Trapani e Brescia. Completa il programma della diciannovesima giornata la sfida delle ore 20:00 tra Vanoli Cremona e Trapani Sharks, con entrambe le squadre in cerca del pronto riscatto dopo la battuta d’arresto dello scorso turno rispettivamente contro Unahotels Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trentino.