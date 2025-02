Basket: ecco i 12 per Italia-Ungheria. Niang e Grant nel gruppo azzurro

Ultimo giro di scelte per Gianmarco Pozzecco stasera: l’Italia affronterà l’Ungheria e sarà la partita conclusiva del girone di qualificazione degli Europei 2025. Ritorna dentro Saliou Niang, che era stato selezionato per Turchia-Italia a Istanbul, ma aveva dovuto rinunciare per stato influenzale; vero e proprio cambio, invece, con Sasha Grant dentro al posto di Riccardo Rossato.

Resterà sempre nel ruolo di capitano Alessandro Pajola, che l’ha ricoperto con ottimo successo in Turchia e non solo perché ha portato a 12 il career high in punti della sua avventura in Nazionale. Si gioca al PalaCalafiore, tutto esaurito per l’occasione: un bentornato ideale a Reggio Calabria.

L’Ungheria ha ancora una speranza di qualificarsi, che è legata a una vittoria contro gli azzurri e alla contemporanea sconfitta dell’Islanda contro la Turchia. Del roster fanno parte David Vojvoda, Zoltan Perl e Nate Reuvers, tutti passati dall’Italia (due dei tre a Reggio Emilia), e coach è Gasper Okorn, sloveno che guida Pistoia.

33 i confronti nella storia tra azzurri e magiari: il bilancio è di 21-12 dal 1936 a oggi. In pratica, si è percorsa l’epoca di una pallacanestro che è cambiata in molti modi, fino a giungere a ciò che è ora.