Carlos Alcaraz sulla sconfitta con Lehecka a Doha: “Non so cosa avrei potuto fare meglio”

Dopo il trionfo sul veloce indoor di Rotterdam, Carlos Alcaraz è stato sconfitto a sorpresa da Jiri Lehecka nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Epilogo clamoroso sul cemento del Qatar, con il numero 3 al mondo che si è fatto rimontare dal 4-2 nel terzo set (e palla per il 5-2) perdendo con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 e vedendo sfumare la possibilità di incassare punti pesanti per il ranking in vista del Sunshine Double.

“Ho parlato con la mia squadra, con il mio allenatore e, sinceramente, non so cosa avrei potuto fare meglio. Probabilmente in alcune occasioni avrei potuto servire meglio, oppure in alcuni scambi in cui non sono riuscito a giocare un buon punto. Sinceramente non lo so”, ha esordito la testa di serie numero uno del torneo in conferenza stampa.

Devo dare tutto il merito a Jiri perché quando era sotto, specialmente sul 4-2 nel terzo set, non si è mai arreso. La palla per il 5-2? Bastava fare un altro punto. Penso sia questo che rende il tennis uno sport davvero difficile. In partite come questa, alla fine, un punto può fare la differenza. Quel punto avrebbe potuto cambiare completamente l’esito della partita. Poi dal 4-3 ha iniziato a giocare un tennis fantastico“, le sue parole.

“Forse avrei potuto fare meglio, ma il suo livello è stato incredibile. Stavo rispondendo bene, giocavo in maniera aggressiva, non ho quasi mai commesso gratuiti. In questo momento non so cosa avrei potuto fare meglio oggi“, ha aggiunto il vincitore delle ultime due edizioni consecutive di Wimbledon dopo l’eliminazione a Doha per mano di Lehecka.