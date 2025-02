ATP Doha 2025, in finale la sfida tra Andrey Rublev e Jack Draper

Saranno Andrey Rublev e Jack Draper ad affrontarsi nell’ATP 500 di Doha. Al termine di due semifinali davvero molto combattute il russo ed il britannico sono riusciti a staccare il biglietto per l’ultimo atto, conquistando così la possibilità di conquistare il loro primo titolo stagionale.

Rublev non giocava una finale addirittura dall’agosto dell’anno scorso, quando perse da Alexei Popyrin nel Masters 1000 di Montreal. L’ultima vittoria ATP, invece, risale maggio 2024, con il successo, sempre in un 1000, a Madrid, contro Felix Auger-Aliassime. Proprio contro il canadese è arrivata la vittoria odierna, al termine di una battaglia clamorosa di due ore e quarantasei minuti di gioco, con il russo che si è imposto con il punteggio di 7-5 4-6 7-6.

Non sono bastati 21 ace ad Auger-Aliassime per avere la meglio di Rublev, con il canadese che ha anche salvato sette delle otto palle break concesse, con l’unica mancata proprio nel dodicesimo game del primo set. Una partita davvero molto equilibrata e che si poi risolta al tie-break, dove Rublev è riuscito ad allungare, chiudendo però solo al terzo match point sul 7-5.

Per Draper è la quinta finale della carriera, la seconda in un ATP 500. L’ultima aveva anche coinciso con l’ultimo successo in carriera del britannico a Vienna contro il russo Karen Khachanov. A Doha il numero 16 del mondo ha superato in rimonta il ceco Jiri Lehecka, giustiziere ieri di Carlos Alcaraz, con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco.

Nel primo set è stato decisivo il break ottenuto da Lehecka nell’ottavo game. In avvio di secondo set break di Draper e poi controbreak immediato di Lehecka, con il set che è poi scivolato al tie-break, dominato dal britannico. Nel terzo e decisivo set è stato ancora Draper a trovare il break per primo nel settimo gioco, poi replicato anche al nono per chiudere 6-3.