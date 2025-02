Ranking ATP (24 febbraio 2025): Jannik Sinner, re in ‘esilio’. Berrettini torna top-30

Jannik Sinner inizia la sua 38ª settimana da n.1 del mondo consecutiva. Giornate particolari per il pusterese, impossibilitato ad affrontare come avrebbe voluto il proprio percorso nel massimo circuito internazionale del tennis. La sospensione di tre mesi, frutto dell’accordo con la WADA per la vicenda “Clostebol”, l’ha costretto ai box, in attesa del suo ritorno (5 maggio).

È già noto che Sinner rimarrà in vetta alla classifica mondiale almeno fino all’aggiornamento del 7 aprile, considerati il margine di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori e i lori risultati. Sì, perché il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz non sono riusciti ad avvicinarsi come avrebbero potuto all’altoatesino, viste le loro eliminazioni a sorpresa nei quarti di finale a Rio de Janeiro e a Doha. A proposito del torneo in Qatar, vista l’affermazione nella finale contro il britannico Jack Draper, il russo Andrey Rublev ha guadagnato una posizione (nono), scavalcando l’americano Tommy Paul.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 24 febbraio 2025

1. Jannik Sinner 11330

2. Alexander Zverev 8135

3. Carlos Alcaraz 7510

4. Taylor Fritz 4900

5. Casper Ruud 4325

6. Daniil Medvedev 4030

7. Novak Djokovic 3900

8. Alex de Minaur 3785

9. Andrey Rublev 3670

10. Tommy Paul 3280

Detto di Sinner, in casa Italia c’è il ritorno in top-30 di Matteo Berrettini. Il romano, nei quarti di finale a Doha, ha fatto vedere grandi cose nel suo tennis, riuscendo per la prima volta in carriera a battere Djokovic. Impegnato questa settimana a Dubai, l’azzurro cercherà di scalare ulteriormente la graduatoria.

Il n.2 d’Italia è sempre Lorenzo Musetti, anche se il toscano è fermo per un problema a un polpaccio e vedremo se riuscirà a recuperare in vista del Sunshine Double. Si conferma il dato degli 11 italiani nella top-100. Posizioni guadagnate da Luca Nardi (sei posti e n.79 del ranking), grazie agli ottavi raggiunti a Doha.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 24 febbraio 2025

1. Jannik Sinner 11830

17. Lorenzo Musetti 2650

30. Matteo Berrettini 1530

33. Matteo Arnaldi 1430

35. Lorenzo Sonego 1401

39. Flavio Cobolli 1345

59. Luciano Darderi 985

70. Mattia Bellucci 833

79. Luca Nardi 749

91. Francesco Passaro 658

93. Fabio Fognini 629