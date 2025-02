ATP Dallas 2025, risultati 6 febbraio: Arnaldi e Ruud approdano ai quarti, eliminati Fritz e Shelton

Si sono disputati in un’unica giornata tutti gli ottavi di finale dei Dallas Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sul cemento indoor statunitense: in casa Italia si registra la vittoria di Matteo Arnaldi, che ai quarti affronterà l’iberico Jaume Munar.

L’azzurro, accreditato dell’ottava testa di serie, liquida lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il netto score di 6-1 6-3, e nei quarti di finale se la vedrà con un altro iberico, Jaume Munar, che elimina il numero 4 del seeding, lo statunitense Ben Shelton, sconfitto per 6-2 7-6 (3).

Nella parte bassa del tabellone il nipponico Yoshihito Nishioka estromette lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 5, rimontato e battuto per 3-6 6-4 6-3, ed al prossimo turno incrocerà il numero 2, il norvegese Casper Ruud, che si libera agevolmente del qualificato statunitense Michael Mmoh per 6-1 6-4.

Nella parte alta del main draw, invece, il canadese Denis Shapovalov elimina il favorito numero 1, lo statunitense Taylor Fritz, sconfitto in rimonta per 2-6 6-3 7-6 (2), ed ora sfiderà il numero 6 del tabellone, il ceco Tomáš Macháč, che regola l’australiano Rinky Hijikata per 6-4 7-6 (0).

Il derby statunitense sorride alla testa di serie numero 3, Tommy Paul, il quale piega in tre set il qualificato Ethan Quinn, battuto per 6-4 5-7 6-4, e nei quarti di finale sarà atteso da un altro connazionale, la wild card Reilly Opelka, che rimonta e batte il britannico Cameron Norrie, sconfitto con lo score di 4-6 7-6 (5) 6-4.

ATP 500 DALLAS – RISULTATI 6 FEBBRAIO

Ottavi di finale

Denis Shapovalov (Canada) b. Taylor Fritz (Stati Uniti, 1) 2-6 6-3 7-6 (2)

Tomáš Macháč (Cechia, 6) b. Rinky Hijikata (Australia) 6-4 7-6 (0)

Tommy Paul (Stati Uniti, 3) b. Ethan Quinn (Stati Uniti, Q) 6-4 5-7 6-4

Reilly Opelka (Stati Uniti, WC) b. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 4-6 7-6 (5) 6-4

Matteo Arnaldi (Italia, 8) b. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna) 6-1 6-3

Jaume Munar (Spagna) b. Ben Shelton (Stati Uniti, 4) 6-2 7-6 (3)

Yoshihito Nishioka (Giappone) b. Frances Tiafoe (Stati Uniti, 5) 3-6 6-4 6-3

Casper Ruud (Norvegia, 2) b. Michael Mmoh (Stati Uniti, Q) 6-1 6-4