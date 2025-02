ATP 500 Rio de Janeiro, Luciano Darderi rompe il sortilegio e vince la prima partita dell’anno

Rompe finalmente il sortilegio della prima vittoria nel 2025 Luciano Darderi che nell’incontro valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro supera il boliviano Hugo Dellien, costretto al ritiro sul punteggio di 7-6(7-2) 2-2 30-0 per un problema fisico. Il tennista italiano accede così al secondo turno dove sfiderà il vincente della sfida tra l’argentino Francisco Cerundolo e il francese Hugo Gaston.

Il primo set si risolve con un prepotente crescendo del tennista italiano che non sfrutta la palla break nel primo game, è falloso al servizio e nei colpi da fondo, commette tanti errori e si ritrova sotto 4-0 contro un rivale che cerca di fare la partita accorciando gli scambi. Nel momento peggiore il numero 61 del mondo ha il merito di non uscire dalla partita, alza il livello del suo gioco, si appoggia al servizio e ad una maggiore efficacia nei colpi da fondo per iniziare a risalire la corrente. Darderi rimonta fino al 5-5 e conquista poi il 6-6 chiudendo il dodicesimo gioco con il diritto vincente. Nel tiebreak Darderi apre con il mini break sfruttando l’errore del rivale, sale 3-0 e prende il largo con due ace che gli consegnano cinque set point consecutivi anche se gli basta il secondo per chiudere i conti.

A fine prima partita il giocatore boliviano ricorre al trattamento medico per un problema alla gamba destra, operazione che gli consente di riprendere il gioco sia pur se in condizioni fisiche non perfette. Darderi tiene il servizio a 30 nel turno d’apertura chiudendo il game con l’ace, si procura due palle break che non riesce a capitalizzare e sembra in controllo della sfida che si chiude sul 2-2 30-0 per il ritiro dell’avversario.

La lettura delle statistiche del match evidenzia gli otto ace di Darderi che registra una percentuale nettamente migliore per quanto concerne i punti vinti sulla seconda di servizio. Il tennista italiano chiude l’incontro conquistando sette punti più del rivale, 60 a 53 il computo finale.