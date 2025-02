Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP dopo aver battuto Djokovic: torna n.3 d’Italia!

Matteo Berrettini ha staccato il pass per gli ottavi di finale dei Qatar Open 2025 di tennis: il tennista romano con la vittoria odierna sul serbo Novak Djokovic ha incamerato 50 punti utili per il ranking ATP e da lunedì prossimo tornerà ad essere il numero 3 d’Italia dietro Sinner e Musetti.

Il tennista romano, che non scarterà punti lunedì prossimo, ha infatti guadagnato quattro posizioni nella classifica mondiale virtuale: due giorni fa Berrettini era 35° in graduatoria a quota 1430, mentre ora è salito a quota 1480, portandosi al 31° posto e scavalcando Matteo Arnaldi, ora 32°.

Avanzando ai quarti Berrettini, inoltre, andrebbe a quota 1530, al 30° posto, poi scalerebbe una piazza ulteriore andando in semifinale, con 1630 punti, in 29ma posizione. In finale Berrettini si ritroverebbe a quota 1760, in 26ma piazza, mentre con la vittoria in finale si isserebbe a quota 1930 punti, andando al 24° posto.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 24 FEBBRAIO

Ranking ufficiale lunedì 17 febbraio: 1430 punti, 35° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 1480 punti, 31° posto virtuale (sorpasso certo su Matteo Arnaldi).

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1530 punti, 30° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1630 punti, 29° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1760 punti, 26° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 1930 punti, 24° posto virtuale.