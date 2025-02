Atletica, Stephen Awuah Baffour torna in gara: tempo alto sui 60 a Birmingham dopo la fiammata da 6.61

Stephen Awuah Baffour aveva fatto parlare di sé tre settimane fa, quando a Sheffield (Gran Bretagna) aveva corso i 60 metri in un interessante 6.61, avvicinando il primato italiano under 23, che Filippo Tortu detiene dal 2019 con 6.58, e fermandosi a un solo centesimo dal minimo per gli Europei Indoor, che andranno in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Il 21enne era poi atteso la settimana successiva ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani juniores e promesse, ma non si è poi presentato ai blocchi di partenza.

Il velocista tesserato per il Battaglio Cus Torino, nato alle porte di Roma e di stanza a Coventry, è tornato in gara proprio a Birmingham, ma oggi ha faticato a esprimersi al meglio sul rettilineo indoor. L’azzurro si è espresso in 6.71 in batteria, chiudendo al secondo posto alle spalle del francese Meba Mickael Zeze (6.65). Nell’atto conclusivo non si è migliorato e ha tagliato il traguardo in un alto 6.73, terminando in settima posizione nella gara vinta dal giapponese Yoshiki Kinashi (6.62) davanti al britannico Nethaneel Mitchell-Blake (6.66) e a Zeze (6.67).