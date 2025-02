Atletica oggi in tv, World Indoor Tour New York 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Grande attesa a New York per l’edizione numero 117 dei Millrose Games, valevoli come sesto appuntamento di livello Gold (il più prestigioso) del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. Il principale circuito internazionale di meeting al coperto fa tappa negli Stati Uniti oggi (dalle ore 22.00 italiane) per una prova generale abbastanza indicativa nel percorso di avvicinamento verso gli Europei di Apeldoorn e ai Mondiali di Nanchino.

L’Italia verrà rappresentata nei 60 metri uomini da Marcell Jacobs, campione iridato della specialità a Belgrado 2022 reduce da un debutto stagionale abbastanza deludente con il 6.63 della scorsa domenica a Boston. L’oro olimpico sui 100 di Tokyo 2021 punta dunque ad un notevole miglioramento cronometrico e si appresta ad affrontare in una gara secca (senza batterie) tra gli altri il ghanese Benjamin Azamati e gli statunitensi PJ Austin, Trayvon Bromell e Marcellus Moore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming dei Millrose Games 2025, sesta tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica. Il meeting di New York verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR NEW YORK 2025

Sabato 8 febbraio

22.02 60 ostacoli (femminile)

22.09 60 ostacoli (maschile)

22.16 60 metri (femminile)

22.22 60 metri (maschile)

22.40 3000 metri (maschile)

22.52 800 metri (femminile)

23.04 600 metri (maschile)

23.09 3000 metri (femminile)

23.22 400 metri (femminile)

23.27 800 metri (maschile)

23.40 Miglio (femminile)

23.50 Miglio (maschile)

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR NEW YORK: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR NEW YORK

60 metri (maschile): Marcell Jacobs.