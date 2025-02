Atletica, Grant Fisher strapazza il record del mondo dei 3000. Jacobs assente, sfilza di world lead a New York

Grant Fisher ha illuminato la sesta tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto), siglando il nuovo record del mondo dei 3000 metri. Lo statunitense si è esaltato di fronte al proprio pubblico di New York, dando vita a uno spettacolare duello con il connazionale Cole Hocker e poi imponendosi con il tempo di 7:22.91, 23 centesimi meglio del suo rivale.

Il 27enne, bronzo sui 5000 e 10000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha abbassato di nove decimi il precedente primato (7:23.81), siglato dall’etiope Lamecha Girma il 15 febbraio 2023 a Lievin. Terzo posto per il francese Jimmy Gressier con il record nazionale di 7:30.18. Lo statunitense Yared Nuguse ha invece firmato il nuovo record del miglio, imponendosi in 3:46.93 dopo un bel confronto con il connazionale Hobbs Kessler (3:46.90). Il 25enne, bronzo sui 1500 metri agli ultimi Giochi Olimpici, ha ritoccato di 38 centesimi il primato che apparteneva all’etiope Yomif Kejelcha dal 3 marzo 2019

Marcell Jacobs non si è presentato ai blocchi di partenza dei 60 metri a causa di uno stato influenzale e non ha così avuto modo di risalire la china dopo il debutto difficoltoso di settimana scorsa (6.69 in batterie e 6.63 in finale). A imporsi sul rettilineo è stato l’americano Marcellus Moore in 6.56 davanti ai connazionali Travyon Bromell (6.59) e Pjai Austin (6.61). Sui 60 metri femminili, invece, la sciabolata è stata firmata dalla statunitense Jacious Sears, che ha corso in 7.02 firmato il mondiale stagionale davanti alle altre padrone di casa Celera Barnes (7.15) e Aleia Hobbs (7.16).

Shafiqua Maloney ha firmato la world lead sugli 800 metri, giganteggiando con un perentorio 1:59.07. L’atleta di Saint Vincent & Grenadine si è lasciata alle spalle Olivia Baker (2:00.02) e Kaela Edwards (2:00.14). Miglior crono dell’anno anche sui 60 ostacoli per merito degli statunitensi Dylan Beard (7.38) e Masai Russell (7.76), world lead nel salto con l’asta dove si è distinta la statunitense Katie Moon (4.82) e sugli 800 metri con Josh Hoey (1:43.90, record americano).

La statunitense Alexis Holmes si è imposta sui 400 metri in 51.21, la padrona di casa Whittni Morgan ha vinto il duello con la connazionale Josette Andews sui 3000 metri (8:28.03 a 8:29.77). Miglior prestazione mondiale stagionale sulla distanza spuria dei 600 metri per Will Sumner in 1:14.04. Il miglio femminile viene vinto dalla britannica Georgia Bell (4:23.35), Sintayehu Vissa (primatista italiana della specialità) ha chiuso in decima posizione con 4:26.39.