Atletica, Catalin Tecuceanu firma una bella volata e vince gli 800 a Torun: successo gold

Catalin Tecuceanu si è imposto sugli 800 metri a Torun (Polonia), sede della penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L’azzurro si è reso protagonista di una gara decisamente accorta e interpretata in maniera baldanzosa, ha corso brillantemente in gruppo nella prima parte della prova e ha poi fatto la differenza nell’ultimo giro, portandosi bene all’esterno e superando il polacco Patryck Sieradzki e il ceco Jakub Dudycha.

Il 25enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:46.97, precedendo appunto Sieradzki (1:47.11) e Dudycha (1:47.14): il crono è ben lontano dal suo personale di 1:45.00 (lo scorso anno a Madrid, quando vinse l’ultima tappa del World Indoor Tour) visto che oggi pomeriggio si è interpretata una gara abbastanza tattica nelle prime battute. Il nostro portacolori si è lasciato alle spalle l’opaca prova offerta tre giorni fa a Lievin (settimo e mai in partita per le posizioni di rilievo, 1:45.83), confermandosi invece sui livelli visti a Ostrava lo scorso 4 febbraio (secondo in 1:45.35).

Si tratta di un buon segnale in vista dei grandi appuntamenti internazionali del prossimo mese: gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino). L’Italia ha festeggiato ben quattro successi a Torun: oltre a quello di Tecuceanu, infatti, hanno trionfato anche Mattia Furlani (8.37 metri nel salto in lungo, battendo Tentoglou con tanto di miglior prestazione mondiale stagionale), Zaynab Dosso (7.05 sui 60 metri, secondo tempo mondiale dell’anno) e Leonardo Fabbri nel getto del peso.