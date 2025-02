A Whistler scattano i Mondiali di slittino, l’Italia vuole migliorare l’edizione di Altenberg

Tutto è pronto per il via ufficiale degli attesissimi Campionati Mondiali di slittino 2025. Siamo di fronte alla cinquantatreesima edizione della manifestazione iridata che, per l’occasione, si disputerà a Whistler (British Columbia, Canada) da giovedì 6 a domenica 9 febbraio.

Il programma presso il Whistler Sliding Centre sarà ricchissimo con le consuete gare di singolo e di doppio, quindi vedremo anche il team relay e le prove di doppio e singolo miste.

L’Italia sbarca sul budello della British Columbia con la chiara intenzione di migliorare quanto fatto nella scorsa edizione. La formazione azzurra, infatti, aveva chiuso con la medaglia d’oro nel doppio femminile con Andrea Voetter e Marion Oberhofer. L’obiettivo non sarà semplice, anche perchè in questa annata i risultati non sono stati eclatanti per gli italiani, ma la voglia di ben figurare è evidente. Dominik Fischnaller proverà a guidare il gruppo.

PROGRAMMA MONDIALI SLITTINO 2025 (orari italiani)

Giovedì 6 febbraio

Ore 19.30-20.14 doppio misto

Ore 20.45-21.46 singolo misto

Venerdì 7 febbraio

Ore 23.01-23.42 prima manche doppio maschile

Ore 23.46-00.15 prima manche doppio femminile

Sabato 8 febbraio

Ore 00.42-01.14 seconda manche doppio maschile

Ore 01.20-01.47 seconda manche doppio femminile

Ore 02.20-03.21 prima manche singolo femminile

Ore 03.55-04.30 seconda manche singolo femminile

Ore 22.45-23.48 prima manche singolo maschile

Domenica 9 febbraio

Ore 00.20-00.57 seconda manche singolo maschile

Ore 02.00-02.47 team relay