Slittino, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 12 azzurri in gara a Whistler, debutta un nuovo format

Il Presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato i nomi degli atleti italiani che parteciperanno ai Campionati Mondiali 2025 di slittino su pista artificiale, in programma a Whistler da giovedì 6 a sabato 8 febbraio. Il budello canadese si appresta dunque ad ospitare l’ultima rassegna iridata prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

In palio 7 titoli complessivi, dopo la rimozione delle prove sprint: singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile, staffetta mista riservata ai singoli, staffetta mista riservata ai doppi, prova a squadre. La novità principale è legata all’introduzione dei due eventi a squadre miste dedicate rispettivamente ai singoli e ai doppi, con l’Italia che proverà ad inserirsi nella lotta per le medaglie in più gare possibili.

La delegazione azzurra sarà composta da 12 atleti (7 uomini e 5 donne): Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner al maschile e da Sandra Robatscher, Verena Hofer, Nina Zoeggeler, Andrea Voetter, Marion Oberhofer in campo femminile.

Fischnaller, Felderer, Gufler, Robatscher, Hofer e Zoeggeler si cimenteranno nel singolo, mentre i doppi saranno formati da Nagler/Malleier, Rieder/Kainzwaldner e Voetter/Oberhofer. Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, lo slittino italiano sta salendo progressivamente di colpi nelle ultime settimane e andrà a caccia di almeno una medaglia iridata in Canada.