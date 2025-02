A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist staffetta mista, programma, streaming

Oggi, mercoledì 12 febbraio, prima giornata di gare in questi Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), un day-1 iridato in cui sarà la staffetta mista a dare il via alle danze. Due donne e due uomini a dare fondo a tutte le proprio energie per la massimizzazione della propria prestazione. In casa Italia, si vorrà stupire.

Come è noto non ci sarà Lisa Vittozzi che nelle ultime stagioni aveva rappresentato la sicurezza in termini di precisione al poligono e di consistenza. La sappadina è stata costretta a rinunciare all’intera stagione per non essere riuscita a recuperare pienamente dal proprio infortunio alla schiena.

Ci sarà quindi la giovane Hannah Auchentaller al lancio e l’obiettivo sarà trovare tutti e 10 i bersagli della propria frazione, garantendo anche una prestazione sugli sci stretti adeguata. A seguire ci sarà Dorothea Wierer, che metterà tutta la propria esperienza per fare bene, pur ammettendo alla vigilia di gradire poco questa neve primaverile. A seguire saranno Lukas Hofer e Tommaso Giacomel a chiudere il cerchio, col 25enne trentino che si augura di replicare quanto di buono fatto nelle ultime uscite di Coppa del Mondo.

La staffetta mista dei Mondiali 2025 di biathlon a Lenzerheide (Svizzera) andrà in scena quest’oggi, mercoledì 12 febbraio, e sarà trasmessa da RaiSport HD e da Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara odierna.

MONDIALI BIATHLON OGGI IN TV

Mercoledì 12 febbraio

Ore 14:30 Staffetta mista a Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Eurosport1 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MISTA MONDIALI BIATHLON

1 NOR – NORWAY

1-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F

1-2 g KIRKEEIDE Maren F

1-3 y LAEGREID Sturla Holm M

1-4 b BOE Johannes Thingnes M

2 SWE – SWEDEN

2-1 r MAGNUSSON Anna F

2-2 g OEBERG Hanna F

2-3 y PONSILUOMA Martin M

2-4 b SAMUELSSON Sebastian M

3 FRA – FRANCE

3-1 r SIMON Julia F

3-2 g JEANMONNOT Lou F

3-3 y PERROT Eric M

3-4 b JACQUELIN Emilien M

4 GER – GERMANY

4-1 r GROTIAN Selina F

4-2 g PREUSS Franziska F

4-3 y NAWRATH Philipp M

4-4 b STRELOW Justus M

5 ITA – ITALY

5-1 r AUCHENTALLER Hannah F

5-2 g WIERER Dorothea F

5-3 y HOFER Lukas M

5-4 b GIACOMEL Tommaso M

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r BASERGA Amy F

6-2 g HAECKI-GROSS Lena F

6-3 y STALDER Sebastian M

6-4 b HARTWEG Niklas M

7 UKR – UKRAINE

7-1 r PETRENKO Iryna F

7-2 g DMYTRENKO Khrystyna F

7-3 y DUDCHENKO Anton M

7-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M

8 CZE – CZECHIA

8-1 r JISLOVA Jessica F

8-2 g VOBORNIKOVA Tereza F

8-3 y HORNIG Vitezslav M

8-4 b KRCMAR Michal M

9 BEL – BELGIUM

9-1 r LIE Lotte F

9-2 g CLOETENS Maya F

9-3 y LANGER Thierry M

9-4 b CLAUDE Florent M

10 FIN – FINLAND

10-1 r MINKKINEN Suvi F

10-2 g LEINAMO Sonja F

10-3 y SEPPALA Tero M

10-4 b HIIDENSALO Olli M

11 POL – POLAND

11-1 r SIDOROWICZ Natalia F

11-2 g ZUK Kamila F

11-3 y BADACZ Konrad M

11-4 b GUNKA Jan M

12 AUT – AUSTRIA

12-1 r STEINER Tamara F

12-2 g GANDLER Anna F

12-3 y EDER Simon M

12-4 b KOMATZ David M

13 BUL – BULGARIA

13-1 r HRISTOVA Lora F

13-2 g TODOROVA Milena F

13-3 y ILIEV Vladimir M

13-4 b TODEV Blagoy M

14 CAN – CANADA

14-1 r PARADIS Pascale F

14-2 g LUNDER Emma F

14-3 y PLETZ Logan M

14-4 b CONNELLY Zachary M

15 SLO – SLOVENIA

15-1 r KLEMENCIC Polona F

15-2 g LAMPIC Anamarija F

15-3 y FAK Jakov M

15-4 b PLANKO Lovro M

16 SVK – SLOVAKIA

16-1 r BATOVSKA FIALKOVA Paulina F

16-2 g KUZMINA Anastasiya F

16-3 y SKLENARIK Tomas M

16-4 b ISKHAKOV Artur M

17 EST – ESTONIA

17-1 r ERMITS Regina F

17-2 g KUELM Susan F

17-3 y SIIMER Kristo M

17-4 b ZAHKNA Rene M

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r TRAUBAITE Judita F

18-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia F

18-3 y FOMIN Maksim M

18-4 b STROLIA Vytautas M

19 ROU – ROMANIA

19-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

19-2 g CHIRKOVA Elena F

19-3 y FLORE Raul M

19-4 b PUCHIANU Cornel M

20 KAZ – KAZAKHSTAN

20-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina F

20-2 g RAKISHEVA Aisha F

20-3 y AKIMOV Nikita M

20-4 b DARIN Ivan M

21 LAT – LATVIA

21-1 r VOLFA Estere F

21-2 g BENDIKA Baiba F

21-3 y BIRKENTALS Renars M

21-4 b MISE Edgars M

22 USA – UNITED STATES

22-1 r LEVINS Chloe F

22-2 g IRWIN Deedra F

22-3 y GERMAIN Maxime M

22-4 b WRIGHT Campbell M

23 MDA – MOLDOVA

23-1 r STREMOUS Alina F

23-2 g MAKAROVA Aliona F

23-3 y MAKAROV Maksim M

23-4 b MAGAZEEV Pavel M

24 GBR – GREAT BRITAIN

24-1 r PENDRY Shawna F

24-2 g DUPONT Chloe F

24-3 y CHRONICLE Matthew M

24-4 b BENSON Sean M