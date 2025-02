A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist sprint maschile, programma, streaming

Oggi, sabato 15 febbraio, la 10 km Sprint maschile animerà la scena nei Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) spetterà, quindi, agli uomini competere dopo che le donne hanno fatto da apripista nella gara di ieri. Una prova condizionata non poco dalle variabili meteorologiche, in cui neve e vento sono stati protagonisti.

In casa Italia attenzioni rivolte su Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino è quello che nelle ultime uscite in Coppa del Mondo ha dato le maggiori garanzie nel gruppo azzurro, citando la prima vittoria in carriera nel massimo circuito a Ruhpolding (Germania) e i piazzamenti sul podio ad Anterselva. Certo, la prestazione nella staffetta mista non è stata all’altezza della situazione.

Oltre Giacomel, che partirà col pettorale n.54, ci saranno anche Didier Bionaz con il numero 12, Lukas Hofer con il 24 e Daniele Cappellari con il 33, mentre rimane a riposo Elia Zeni. A difendere il titolo dell’anno scorso sarà il norvegese Sturla Holm Lægreid, con il pettorale 40 e chiaramente dovrà guardarsi dal connazionale Johannes Bø, fuoriclasse assoluto in particolare in questo format, oltre che dagli altri quattro norvegesi al via, ovvero Endre Strømsheim (56), Tarjei Bø (60), Martin Uldal (62) e Vebjørn Sørum (66). Chiaramente, da non sottovalutare la Francia che nelle prime due gare ha conquistato due ori: Quentin Fillon-Maillet (38), Emilien Jacquelin (50), Fabien Claude (52) ed Eric Perrot (64) saranno gli alfieri transalpini.

La 10 km Sprint maschile dei Mondiali di biathlon 2025, in programma quest’oggi (sabato 15 febbraio) alle ore 15.05, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la DIRETTA LIVE testuale sarà disponibile su OA Sport.

BIATHLON OGGI IN TV

Sabato 15 febbraio

Ore 15.05: 10 km Sprint maschile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SPRINT MASCHILE MONDIALI BIATHLON 2025

1 STROLIA Vytautas LTU 1992 15:05:30 1

2 VIDMAR Anton SLO 2000 15:06:00

3 SKLENARIK Tomas SVK 1999 15:06:30

4 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 15:07:00

5 CLAUDE Florent BEL 1991 15:07:30

6 BIRKENTALS Renars LAT 2001 15:08:00

7 SCHOMMER Paul USA 1992 15:08:30

8 COLTEA George ROU 2000 15:09:00

9 RUNNALLS Adam CAN 1998 15:09:30

10 DUDCHENKO Anton UKR 1996 15:10:00

11 MAKAROV Maksim MDA 1995 15:10:30

12 BIONAZ Didier ITA 2000 15:11:00

13 RANTA Jaakko FIN 1997 15:11:30

14 STALDER Sebastian SUI 1998 15:12:00

15 NELIN Jesper SWE 1992 15:12:30

16 LANGER Thierry BEL 1991 15:13:00 B

17 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 15:13:30 1

18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 15:14:00 B

19 VACLAVIK Adam CZE 1994 15:14:30 1

20 HORNIG Vitezslav CZE 1999 15:15:00 B

21 KOMATZ David AUT 1991 15:15:30 1

22 HORN Philipp GER 1994 15:16:00 B

23 ILIEV Vladimir BUL 1987 15:16:30 1

24 HOFER Lukas ITA 1989 15:17:00 B

25 SIIMER Kristo EST 1999 15:17:30 1

26 MANDZYN Vitalii UKR 2003 15:18:00 B

27 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:18:30 2

28 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 15:19:00 B

29 BRANDT Viktor SWE 1999 15:19:30 2

30 STRELOW Justus GER 1996 15:20:00 B

31 BUTA George ROU 1993 15:20:30 2

32 PONSILUOMA Martin SWE 1995 15:21:00 B

33 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 15:21:30 2

34 WRIGHT Campbell USA 2002 15:22:00 B

35 LESIUK Taras UKR 1996 15:22:30 2

36 HARTWEG Niklas SUI 2000 15:23:00 B

37 GERMAIN Maxime USA 2001 15:23:30 2

38 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 15:24:00 R

39 TODEV Blagoy BUL 2001 15:24:30 2

40 g LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 15:25:00 R

41 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 15:25:30 2

42 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 15:26:00 R

43 KRCMAR Michal CZE 1991 15:26:30 2

44 NAWRATH Philipp GER 1993 15:27:00 R

45 ZAHKNA Rene EST 1994 15:27:30 2

46 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 15:28:00 R

47 BADACZ Konrad POL 2003 15:28:30 2

48 BOE Johannes Thingnes NOR 1993 15:29:00 R

49 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 15:29:30 2

50 JACQUELIN Emilien FRA 1995 15:30:00 R

51 FOMIN Maksim LTU 2000 15:30:30 2

52 CLAUDE Fabien FRA 1994 15:31:00 R

53 EDER Simon AUT 1983 15:31:30 2

54 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 15:32:00 R

55 PLANKO Lovro SLO 2001 15:32:30 2

56 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 15:33:00 R

57 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 15:33:30 2

58 FAK Jakov SLO 1987 15:34:00 R

59 USOV Mihail MDA 1996 15:34:30 3

60 BOE Tarjei NOR 1988 15:35:00 R

61 KULBIN Jakob EST 2005 15:35:30 3

62 ULDAL Martin NOR 2001 15:36:00 R

63 DOVZAN Miha SLO 1994 15:36:30 3

64 PERROT Eric FRA 2001 15:37:00 R

65 JAKOB Patrick AUT 1996 15:37:30 3

66 SOERUM Vebjoern NOR 1998 15:38:00 R

67 SEPPALA Tero FIN 1996 15:38:30 3

68 DOHERTY Sean USA 1995 15:39:00

69 PUCHIANU Cornel ROU 1989 15:39:30

70 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:40:00

71 SINAPOV Anton BUL 1993 15:40:30

72 HIIDENSALO Olli FIN 1991 15:41:00

73 MARECEK Jonas CZE 2001 15:41:30

74 GUNKA Jan POL 2002 15:42:00

75 GIMENEZ Javier ARG 1998 15:42:30 G

76 SPARKE Phoenix AUS 2006 15:43:00

77 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 15:43:30

78 KURALES Vadim KAZ 2002 15:44:00

79 ANGELIS Apostolos GRE 1993 15:44:30

80 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2002 15:45:00

81 AKIMOV Nikita KAZ 2001 15:45:30

82 LEGOVIC Matija CRO 2005 15:46:00

83 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 15:46:30

84 DARIN Ivan KAZ 1999 15:47:00

85 BRADFORD Noah AUS 2003 15:47:30

86 BENSON Sean GBR 2003 15:48:00

87 ISKHAKOV Artur SVK 2003 15:48:30

88 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:49:00

89 FLORE Raul ROU 1997 15:49:30

90 GASTIS Athanasios GRE 2004 15:50:00

91 ZAWOL Marcin POL 2002 15:50:30

92 CESNEK Damian SVK 2001 15:51:00

93 MACKINE Jokubas LTU 2000 15:51:30

94 PLETZ Logan CAN 2000 15:52:00

95 BORGLUM Haldan CAN 1999 15:52:30

96 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 15:53:00

97 MISE Edgars LAT 1998 15:53:30

98 MACKELS Marek BEL 1999 15:54:00

99 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 15:54:30