A che ora Davide Ghiotto a Heerenveen: programma, tv, streaming. In palio la Coppa del Mondo!

Domani, sabato 1° marzo, Davide Ghiotto sarà tra i protagonisti dei 5000 metri uomini dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio olandese, il veneto andrà in caccia della Coppa di specialità nelle prove “distance”, ma per centrare l’obiettivo non si potranno fare calcoli.

Ghiotto arriva all’appuntamento con sei lunghezze di margine sul norvegese Sander Eitrem. L’azzurro si è imposto in due circostanze in quest’annata agonistica, lo stesso discorso vale per lo scandinavo. Nel caso in cui Eitrem dovesse imporsi in Olanda e il nostro portacolori concludere al secondo posto, sarebbe il norvegese a trionfare pur concludendo a pari punti nella classifica generale. In quest’eventualità, Eitrem si ritroverebbe con più successi dell’italiano (3 vs 2).

Per questa ragione, Ghiotto dovrà cercare di terminare davanti al suo rivale diretto se vorrà far sua la Coppa di specialità. Vedremo se qualche altro atleta saprà inserirsi nella contesa nei Paesi Bassi. Da capire anche quale sarà l’ordine di partenza che potrebbe essere un discriminante importante.

I 5000 metri di Davide Ghiotto andranno in scena domani nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). La diretta televisiva non è prevista, mentre vi sarà piena copertura in streming su Discovery+ e sul canale Youtube di Skating ISU. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale.

Sabato 1° marzo

Ore 16.37 5000 metri uomini a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta streaming su Discovery+, canale Youtube Skating ISU.

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+, canale Youtube Skating ISU

Diretta testuale: OA Sport