12h Bathurst, Lucas Auer in pole con Mercedes. 5° posto per Ferrari

Lucas Auer ha ottenuto la pole position per l’edizione 2025 della 12h di Bathurst, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge. L’austriaco di Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing, impegnato questo fine settimana insieme a Jayden Ojeda e Maxi Goetz, è stato perfetto nei 15 minuti della Superpole imponendosi sull’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 183 Jamec Racing / Team MPC di Ricardo Feller, virtualmente davanti a tutti dopo le qualifiche di questa notte.

Il campione 2024 del GT World Challenge Europe Powered by AWS e l’ex vincitore della 24h del Nurburgring hanno beffato Maro Engel (Mercedes-AMG Team GMR n. 77) e la BMW M4 GT3 EVO n. 32 WRT del sudafricano Sheldon van der Linde oltre alla Ferrari 296 GT3 n. 26 Arise Racing GT dell’australiano Chaz Mostert.

Alle spalle della Rossa e della Top5 si è inserita la Porsche 992 GT3-R n. 91 The Bend Motorsport Park di Laurin Heinrich, leader in classe PRO AM. Il tedesco ha chiuso le qualifiche davanti a 75 Express Mercedes n. 75, Valmont Racing/Tigani Motorsport Audi n. 44, Scott Taylor Motorsport Mercedes n. 222 e Hallmarc / Team MPC Audi n. 8 (pole in Bronze Cup).

Ricordiamo che non ha preso parte alla decisiva lotta per la pole la BMW M4 GT3 n. 46 di Valentino Rossi/Raffaele Marciello/Charles Weerts. Il tridente scatterà in 12ma piazza alle spalle della temibile Porsche n. 911 Absolute Racing.

Oggi, sabato 1 febbraio 2025, alle ore 19.45 italiane il via della 12h di Mt. Panorama, in diretta su YouTube (canale ufficiale 12h Bathurst e GT World) oppure su Sky Sport e su NOW con il commento in italiano.