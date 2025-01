Zverev fa un selfie con Sinner sull’aereo e scherza: “Almeno stavolta sono davanti a lui”

Si è chiuso con un roboante successo di Jannik Sinner questa edizione degli Australian Open: il secondo trionfo consecutivo a Melbourne per il tennista altoatesino che in finale ha sconfitto in tre set Alexander Zverev, mostrando per l’ennesima volta tutta la sua superiorità nei confronti degli avversari.

Ieri, nella serata australiana, Zverev e Sinner sono tornati verso l’Europa (a Nizza) con lo stesso aereo, facendo scalo a Dubai. L’azzurro era accompagnato dal team, il tedesco dalla fidanzata. Zverev ha pubblicato una storia Instagram in cui si ritrae insieme al n.1 del mondo e scherza: “Almeno questa volta sono davanti a lui”.

Bellissima è stata la scena subito dopo la finale in cui Sinner consola uno Zverev distrutto: il tedesco si sarebbe poi presentato anche in conferenza stampa decisamente abbacchiato. Anche il coach di Jannik, Simone Vagnozzi, ai microfoni ha ribadito che Zverev si meriterebbe uno Slam.

24 ore dopo la finale i due ridono e scherzano all’aeroporto e sull’aereo come se niente fosse ed è incarnato il vero spirito dello sport: rivali in campo, ma tutt’altro che nemici fuori dal campo.