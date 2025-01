Zrinka Ljutic si candida a nuova Shiffrin in slalom: vince anche a Kranjska Gora, Italia comparsa

Zrinka Ljutic concede il bis. Dopo la vittoria a Semmering, la croata si ripete anche nello slalom di Kranjska Gora. La ventenne si Zagabria è ormai entrata in una nuova dimensione da quando è riuscita a sbloccarsi ed oggi è stata protagonista di un duello meraviglioso con la svizzera Wendy Holdener. Prime a pari merito a metà gara, nella seconda manche è partita prima Holdener che ha chiuso nettamente al comando con anche il miglior tempo di manche. Ljutic, però, non ha sentito minimamente la pressione, andando a vincere con 16 centesimi di vantaggio sull’elvetica.

Una gara a parte quella di Ljutic e Holdener, soprattutto per la loro straordinaria seconda manche. Sul podio ci sale anche la svedese Anna Swenn Larsson, ma staccata di oltre un secondo dalla vincitrice (+1.19). Sfuma il podio, invece, per la svizzera Camille Rast (+1.36), terza dopo la prima manche, che ha preceduto la connazionale Melanie Meillard (+1.44).

Sesta posizione per la svedese Sara Hector (+1.96), vincitrice ieri in gigante, davanti alla slovena Katharina Truppe e alle austriache Katharina Truppe (+2.40) e Katharina Liensberger (+2.50). Prima Top-10 della carriera per la francese Marie Lamure, che ha concluso proprio decima a 2.68.

Purtroppo è stato un altro slalom femminile da dimenticare per l’Italia. Martina Peterlini era stata l’unica azzurra a qualificarsi per la seconda manche dopo aver chiuso al tredicesimo posto a metà gara. Purtroppo la trentina ha perso ben undici posizioni, chiudendo al 24° posto a 3.68 dalla vincitrice.

Con questa vittoria Ljutic si è presa la testa della classifica di specialità e anche di quella generale di Coppa del Mondo. In quella di slalom la croata conduce con 309 punti davanti alle svizzere Rast (305) ed Holdener (265). Nella generale, invece, Ljutic è prima con 456 punti, precedendo la svedese Hector (447), ancora Camille Rast (433) e Federica Brignone (319).