Mikaela Shiffrin imprendibile nella prima manche a Sun Valley. Rebus Coppa del Mondo di slalom

Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom femminile di Sun Valley, ultima gara dell’anno per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. L’americano ha dominato, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie, con la sola Lena Duerr che è riuscita a rimanere sotto il secondo di ritardo. La tedesca ha infatti accusato 59 centesimi di ritardo da una Shiffrin, che ha fatto segnare il miglior tempo ad ogni intermedio.

Apertissima la sfida per la coppa di specialità, vista la prima manche disastrosa da parte di Zrinka Ljutic (+1.99), leader della classifica, e della sua prima rivale, la svizzera Camille Rast (+2,14), che sono rispettivamente dodicesima e quattordicesima. Da capire cosa succederà nella seconda manche, ma rientra totalmente in gioco anche l’austriaca Katharina Liensberger, al momento quarta a 1.22 dalla vetta, dietro alla svizzera Wendy Holdener (+1.02) che avrebbe di un miracolo per sperare nella coppa.

Nella seconda manche può davvero succedere di tutto, anche perchè comunque sono tante le atlete al momento tra Liensberger e la coppia Ljutic-Rast. Quinta c’è la svizzera Melanie Meillard (+1.38), che ha preceduto la svedese Anna Swenn Larsson (+1.48) e Lara Colturi (+1.79). In ottava posizione l’americana Paula Moltzan (+1.86), mentre completano la Top-10 la slovena Andreja Slokar (+1.87) e la tedesca Emma Aicher (+1.91).

Erano due le azzurre in gara in questa prima manche, ma ne vedremo solo una nella seconda. Lara Della Mea ha concluso ventesima a 3.31 dalla vetta, perdendo davvero tantissimo nell’ultimo intermedio. Purtroppo Martina Peterlini ha inforcato alla penultima porta.