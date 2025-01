WTA Linz 2025: Cirstea e Tomova debuttano con le rispettive prime vittorie stagionali

Sono andati in scena tanto il completamento delle qualificazioni quanto due match di primo turno al WTA 500 di Linz, che per importanza si configura come il torneo di maggiore importanza della settimana nel circuito tennistico globale (lasciando da parte il particolare discorso Coppa Davis al maschile, per numerosi ordini di ragioni).

Rimanendo sul tabellone principale, va rimarcata la vittoria di Sorana Cirstea in rimonta sull’olandese Arantxa Rus. Per la rumena la sua rimonta vale la prima vittoria nel 2025, dopo che tanto ad Adelaide quanto agli Australian Open non era riuscita a ottenere alcun urrà.

Debutta bene anche la bulgara Viktoriya Tomova, che supera in due parziali la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Anche nel suo caso si tratta del primo successo della stagione, visto che da Brisbane, Hobart e Melbourne era uscita senza neanche andare vicina a vincere alcun set.

Posti i vari ribaltamenti (ma non troppo, incrociando il mix di teste di serie e nomi in campo) nelle qualificazioni, nella giornata di domani ci sarà il debutto delle due italiane. Lucia Bronzetti se la vedrà con l’ucraina Dayana Yastremska, Elisabetta Cocciaretto cercherà invece di disinnescare la slovacca Rebecca Sramkova.

WTA LINZ 2025: RISULTATI DI OGGI

PRIMI TURNI

Tomova (BUL)-Bouzas Maneiro (ESP) 7-6(7) 6-4

Cirstea (ROU)-Rus (NED) 5-7 6-2 6-3

QUALIFICAZIONI

Sorribes Tormo (ESP) [8]-Lamens (NED) [1]6-2 0-6 6-3

Zakharova [10]-Minnen (BEL) [2] 6-0 7-6(5)

Sasnovich-Seidel (GER) [12] 7-5 4-6 6-4

Ruzic (CRO)-Burrage (GBR) 6-4 7-6(1)

Martic (CRO) [11]-Sonmez (TUR) [5] 6-4 6-3

Kraus (AUT) [WC]-Golubic (SUI) [6] 7-6(3) 4-6 6-3