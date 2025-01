WTA Hobart 2025: Elisabetta Cocciaretto quasi ribalta un set, poi crolla contro Veronika Kudermetova

Finisce già al primo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Hobart. La marchigiana esce sconfitta contro la russa Veronika Kudermetova per 7-5 6-0 al termine di un confronto quantomeno particolare, arrivato a un’ora e 48 minuti. Resta dunque la sola Lucia Bronzetti, entrata da lucky loser e di scena domani mattina con l’ucraina Anhelina Kalinina.

Il primo set per Cocciaretto parte malissimo: subito break subito a 15, poi un altro che deve cedere ai vantaggi e dopo una lotta molto lunga nel terzo gioco. Tutto sembrerebbe andare verso un parziale vinto largamente da Kudermetova, ma la russa si disunisce, l’azzurra è più convinta e prima recupera metà dello svantaggio a 30, poi recupera l’altra parte col brivido, perché va sullo 0-40 e poi le serve la quarta palla break. L’ex top ten, però, si riprende subito il maltolto a 15, poi in un modo o nell’altro annulla quattro palle del tie-break e chiude per 7-5.

Decisive le fasi iniziali del secondo set, con le quattro palle break annullate da Cocciaretto nel primo game prima di cedere alla quinta. Di qui in avanti i problemi aumentano a dismisura per la marchigiana: sul 2-0 va sotto 0-40, recupera, ma iniziano qui anche i doppi falli in momenti decisivi e il progressivo disgregarsi del gioco. Dall’altra parte, Kudermetova concede appena due punti al servizio e porta a casa il 6-0.

Il grosso problema di Cocciaretto, nella giornata, è legato al fatto di aver avuto poco il controllo dei suoi turni di servizio. Al di là del 73,5%-52,8% di punti vinti con la prima per Kudermetova, il fatto è che la marchigiana si è trovata a dover servire 83 prime contro 61. E gli 8 doppi falli non hanno deposto a suo favore.