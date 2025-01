WTA Adelaide 2025: Madison Keys batte Jessica Pegula e porta a casa il primo titolo del suo anno

Primo torneo vinto nel 2025 da Madison Keys. Nella finale-derby USA del WTA 500 di Adelaide contro l’amica-avversaria Jessica Pegula, per la ventinovenne dell’Illinois arriva un 6-3 4-6 6-1 che sa di settimo 500 (compresi anche i vecchi Premier) della sua carriera e di nono trofeo conquistato in assoluto. Per lei anche la risalita al numero 14 del ranking WTA.

Per Keys inizio di partita davvero di primo livello, visto che porta subito a casa il break alla quarta chance nel game d’apertura. Non si fa attendere però la reazione di Pegula, che attua il recupero sul 2-2. Dal 3-2 in suo favore, però, è solo Keys che colpisce, con 16 degli ultimi 20 punti che vanno dalla sua parte (in buona sostanza, tutti i game restanti finiscono a 15).

Prontissima la risposta di Pegula, che non sta ferma un attimo quando si tratta di allungare fino al 4-0 nel secondo set, con due break che arrivano uno ai vantaggi e l’altro a 30. Generale il calo da parte di Keys, ma la giocatrice di Buffalo ha un livello di gioco ora più alto, e questo anche al netto di un turno di battuta in cui perde uno dei due break di vantaggio, senza però che corra rischi: 6-4 e terzo parziale.

Qui, però, le cosa cambiano ancora e improvvisamente: dopo tre turni di battuta tutto sommato tranquilli, Keys prende il volo strappando la battuta a Pegula nel quarto gioco. Per Pegula si tratta dell’inizio della fine, dato che non tiene nemmeno sull’1-4 ai vantaggi e, a questo punto, di fatto consegna nelle mani dell’avversaria il successo finale.

Nell’ora e 43 minuti di gioco sono i 10 ace, il 73% di punti vinti con la prima e il 54% con la seconda (contro il 61% e il 38% di Pegula) a dare a Keys le chiavi della giornata nel Queensland. Ora per lei gli Australian Open, dove avrà al primo turno la connazionale Ann Li.