Voluntari 2005-Scandicci oggi 8 gennaio in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Apre la due giorni di Champions League la trasferta della Savino del Bene sul campo delle rumene del Voluntari, valida per la quinta giornata dei gironi. Non sarà una passeggiata per la squadra di Gaspari che già all’andata fece fatica a superare le rivali in due set sui tre giocati e che arriva dalla rocambolesca e soffertissima vittoria sul campo di Perugia sabato sera in campionato. Punteggio pieno finora per Scandicci in Champions, nonostante avversarie di rango e finalmente la possibilità per Gaspari di schierare la formazione migliore senza il patema per le italiane in campo.

LA DIRETTA LIVE DI VOLUNTARI 2005-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE

Dall’altra parte c’è una delle squadre di Bucarest, il Voluntari che occupa al momento il secondo posto nella graduatoria del massimo campionato rumeno con 35 punti all’attivo, uno in meno della capolista Rapid Bucarest, con 11 vittorie e 3 sconfitte. Le rumene arrivano a questo appuntamento con 4 successi consecutivi. Il CSO Voluntari lo scorso anno ha sbaragliato il campo aggiudicandosi il campionato rumeno e ha iniziato bene anche questa stagione vincendo la Supercoppa nazionale grazie al successo contro il Targoviste. In Champions il Voluntari ha vinto un solo match in casa contro il Bielsko Biala, mentre ha subito tre sconfitte, perdendo in Polonia, sul campo di Scandicci e anche in casa con lo Stoccarda.

C’è un po’ di Italia in casa Voluntari perchè il tecnico arriva dal nostro paese ed è Stefano Saja, un passato di alto spessore soprattutto in serie A2 tra San Giovanni in Marignano, Roma, Trento e Macerata e oggi il via ad una nuova avventura europea per lui.

Il fischio d'inizio è in programma alla Sala Polivalenta di Bucarest alle 18.00 di mercoledì 8 gennaio. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (205) e DAZN.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

Sala Polivalenta di Bucarest (Romania) – Girone E 5. giornata

Mercoledì 8 gennaio 2025

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025

