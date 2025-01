Volley, Verona ribalta il pronostico: rimonta Perugia da 0-2 e si regala la prima finale di Coppa Italia

Verona ha confezionato un’autentica impresa e ha sconfitto Perugia nella semifinale della Coppa Italia 2025 di volley maschile. Gli scaligeri partivano ampiamente sfavoriti contro i detentori del trofeo e Campioni d’Italia, sono andati sotto per 2-0 e poi si sono resi protagonisti di una grandiosa rimonta tramortendo la corazzata umbra al tie-break.

I ragazzi di coach Rado Stoytchev si sono imposti per 3-2 (22-25; 26-28; 25-14; 25-19; 15-12) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e si sono così qualificati all’atto conclusivo della competizione: alla loro prima partecipazione alla Final Four, gli scaligeri si sono subito meritati la possibilità di lottare per la conquista del trofeo e domani (domenica 26 gennaio, ore 15.15) torneranno in campo per affrontare la vincente del confronto tra Trento e Civitanova.

I Block Devils si leccano le ferite e incappano addirittura nella terza sconfitta consecutiva dopo le due rimediate in Superlega contro Trento e Civitanova. La testa di serie numero 1 del tabellone nonché capolista del campionato ha ceduto al cospetto della quinta forza del torneo, che nei quarti aveva avuto la meglio sulla quotata Piacenza.

Gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno vinto di forza il primo set e nella seconda frazione hanno rimontato da 19-23, annullando due set-point sul 23-24 e 24-25. Avanti per 2-0, però, i rossoneri hanno subito l’aggressività agonistica dei rivali, che hanno creduto nel ribaltone e hanno schiacciato i favoriti con dei grandi muri, un servizio ficcante e un attaccante rovente che ha tramortito la Sir.

Prestazione encomiabile da parte degli attaccanti Noumory Keita (30 punti, 3 ace) e Rok Mozic (28 punti, 4 muri), spalleggiati dal martello Mads Jensen (15) sotto la regia di un pimpante Konstantin Abaev (6), al centro Marco Vitelli (5 punti, subentrato a Lorenzo Cortesia dopo i primi tre set) e Aidan Zingel (3). Tra le fila di Perugia i migliori sono stati il martello Yuki Ishikawa (15 punti) e il centrale Roberto Russo (13 punti, 3 muri) sotto la guida di Simone Giannelli (3), staffetta tra gli opposti Jaime Herrera (8) e Wassim Ben Tara (8).