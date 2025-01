Volley, Milano batte Monza in un derby al cardiopalma: primo set a quota 42, Reggers sugli scudi

Milano ha sconfitto Monza per 3-0 (42-40; 28-26; 25-23) nell’attesissimo derby lombardo che ha animato la quindicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I meneghini si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud nel pomeriggio dell’Epifania, al termine di un incontro logorante come testimoniano i parziali dei primi due set.

La prima frazione si è trascinata addirittura fino al 42-40 (terzo riscontro più alto della storia per il campionato): gli ospiti non hanno concretizzato quattro occasioni (24-23, 25-24, 26-25, 27-26), i padroni di casa ne hanno poi mancate tre (28-27, 29-28, 30-29), poi altre due per il Vero Volley prima delle nove consecutive in favore dei ragazzi di coach Roberto Piazza, capaci di chiudere i conti dopo una maratona. Nel secondo set, invece, Milano ha saputo recuperare da 6-10 e 15-19, ha annullato due set-point sul 22-24 e poi l’ha spuntata ai vantaggi.

Terzo parziale lottato punto a punto, poi sul 23-23 un paio di sbavature di Szwarc hanno permesso ai meneghini di conquistare tre punti pesantissimi. Milano è tornata al successo dopo due stop consecutivi e si conferma al sesto posto, a -3 da Verona. Monza occupa l’ultima piazza a -1 da Taranto e a -3 da Grottazolina: i brianzoli sono a serio rischio retrocessione dopo aver disputato la finale scudetto la scorsa primavera.

In grande spolvero l’opposto Ferre Reggers (20 punti) e gli schiacciatori Matey Kaziyski (16) e Yacine Louati (14), 9 punti per il centrale Edoardo Caneschi affiancato in reparto da Jordan Schnitzer (8, 3 muri) sotto la regia di Paolo Porro. A Monza non sono bastati gli attaccanti Arthur Szwarc (20), Luka Marttila (15) ed Erik Rohrs (12).