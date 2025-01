Volley femminile, Talmassons batte Pinerolo e incendia la lotta salvezza

Talmassons ha sconfitto Pinerolo per 3-0 (25-13; 29-27; 25-21) nell’anticipo della ventesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La neopromossa si è imposta di fronte al proprio pubblico in un fondamentale scontro salvezza e ha conquistato il terzo successo stagionale, agganciando Roma al penultimo posto a quota 13 punti e portandosi a una lunghezza di distacco da Firenze, Perugia e Cuneo.

La lotta per evitare le ultime due posizioni che retrocedono in Serie A2 si è accesa più che mai e le friulane si sono ributtate nella mischia. Secondo stop consecutivo per le piemontesi, che restano in nona posizione a quota 21 punti. Le padrone di casa hanno dominato il primo set e hanno preso margine nel secondo parziale, hanno subito l’aggancio sul 22-22 e 24-24 dopo aver mancato due set-point e poi hanno avuto la meglio ai vantaggi prima di un terzo parziale dove hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco.

Prova di grande impatto da parte di Olga Strantzali (18 punti, 3 ace), Alice Pamio (10 punti, 2 muri) e Maja Storck (10), in luce anche Jovana Kocic (8) e Alexandra Botezat (9, 4 muri). Alle ospiti non sono bastate le attaccanti Malwina Smarzek (19 punti) e Indre Sorokaite (15).