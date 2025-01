Volley femminile, scintille a Bergamo: Montalvo contro Haak nella 17ma di A1! Scandicci ospita Busto Arsizio

Giornata numero 17 con tante sfide interessanti in programma nel week end. Con Conegliano in fuga e al momento imbattibile, infuria la battaglia per il secondo posto e la sfida più interessante della giornata è quella che la chiude, domenica alle 18.00, tra Savino del Bene Scandicci e Eurotek Busto Arsizio. Di fronte ci sono la seconda e la settima forza del campionato e l’esito è meno scontato di quanto si possa pensare. La squadra toscana è reduce dalla trasferta vincente sul campo del Voluntari in Champions con una prova convincente, ma sabato scorso Antropova e compagne hanno sofferto non poco a Perugia. Busto Arsizio, dopo il breve passaggio a vuoto natalizio, si è ripresa battendo Vallefoglia.

Due gli anticipi in programma domani, sabato 11 gennaio. Alle 19.30, la Numia Milano, reduce dalla netta vittoria sul campo del Porto in Champions, che la tiene ancora in corsa per la qualificazione diretta ai quarti, ospita la Honda Olivero Cuneo, che arriva dall’importante successo nel derby con Pinerolo che ha rilanciato le piemontesi in zona salvezza. Padrone di casa favorite ma non possono concedersi distrazioni.

Alle 20.30 a Pesaro, le padrone di casa della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ospitano Talmassons in una sfida che si presenta piuttosto incerta. Le marchigiane sono in lotta per una posizione nei playoff, ma hanno ottenuto risultati piuttosto altalenanti nelle ultime settimane, mentre le ospiti arrivano da quattro sconfitte consecutive che hanno bloccato la risalita in classifica.

Ad aprire il programma domenica sarà l’altro big match di giornata, che si gioca a Bergamo tra la squadra di Carlo Parisi, che occupa la quinta posizione in classifica e sta disputando un campionato di alta qualità, e la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, reduce dalla vittoria numero 27 in stagione in Champions sul campo della Mladost Zagabria. Bella sfida tra due delle attaccanti più forti del campionato: Cese Montalvo e Haak.

La Igor Gorgonzola Novara, terza in classifica, va a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta nell’andata dei quarti di CEV Cup in Turchia. C’è la terza piazza da difendere su un campo non facile come quello di una SMI Roma che sta attraversando un buon momento di forma, arriva dalla vittoria in Challenge Cup (anche qui nell’andata dei quarti) e domenica scorsa ha sfiorato il colpaccio con Conegliano. Le capitoline hanno bisogno di muovere la classifica per uscire dalla zona retrocessione. Fischio d’inizio alle 17.00.

Impegno casalingo per la sesta forza del campionato, la Reale Mutua Fenera Chieri, che affronta alle 17.00 la Bartoccini Mc-Restauri Perugia.

La squadra piemontese, che arriva dal successo in rimonta nei quarti di Challenge Cup, sul campo del Bendica, non può permettersi passi falsi se vuole ancora inseguire un difficile inserimento fra le prime quattro. Dall’altra parte della rete c’è la squadra umbra, che sembra abbia trovato la quadratura del cerchio e, anche sabato scorso, ha impegnato a fondo Scandicci.

Completa il quadro la sfida di Pinerolo tra Wash4green e il Bisonte Firenze. Entrambe le squadre sono in lotta per restare fuori dalla bagarre retrocessione. Chi vince si allontana dalla fascia a rischio della classifica e si avvicina alla zona playoff. Squadre in campo alle 17.00.