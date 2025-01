Volley femminile, Scandicci travolge il Voluntari: quinta vittoria in Champions League, staffetta Antropova-Mingardi

Scandicci ha travolto il Voluntari 2005 con un perentorio 3-0 (25-20; 25-16; 25-16), conquistando così la quinta vittoria consecutiva con il massimo scarto nella Champions League di volley femminile. La compagine toscana ha rispettato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine rumena, chiudendo la pratica a Bucarest in appena 67 minuti di gioco. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set, mostrando una netta superiorità tecnica e agonistica nei confronti di un avversario che non poteva impensierire le vice campionesse d’Italia.

La Savino Del Bene era scesa in campo con la certezza matematica del primo posto nel girone e l’annessa qualificazione ai quarti di finale, ma con questa prestazione ha potuto prolungare la propria imbattibilità nella massima competizione europea: ora svetta in testa al gruppo E con cinque successi (15 punti), davanti alle polacche del Bielsko-Biala (due successi e sei punti, attese stasera dallo Stoccarda). Scandicci tornerà in campo tra un paio di settimane per fronteggiare proprio le polacche con il chiaro intento di chiudere la fase a gironi a punteggio pieno e meritarsi la testa di serie numero 1 nella fase a eliminazione diretta.

L’opposto Ekaterina Antropova ha messo a segno 8 punti (2 muri, 29% in attacco) nei primi due set, poi nella terza frazione è subentrata Camilla Mingardi (8 punti con il 54% in fase offensiva). Buona prestazione da parte delle schiacciatrici Britt Herbots (8 punti, 67% in ricezione) e Kara Bajema (9 punti, 46% in attacco) sotto la regia di Maja Ognjenovic (3), al centro Linda Nwakalor (8 punti) e Ana Carolina Da Silva (12 punti, 3 muri), il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 50% di ricezione positiva. Tra le fila del Voluntari la migliore è stata Suvi Kokkonen (13).