Volley femminile, Scandicci travolge il Bielsko Biala: la migliore nei gironi di Champions League, Antropova ok

Scandicci ha completato la missione: ha sconfitto il Bielsko Biala con un secco 3-0 (25-20; 25-23; 25-15) di fronte al proprio pubblico del PalaWanny di Firenze, ha infilato la sesta vittoria consecutiva con il massimo scarto nella Champions League di volley femminile e si è meritata il ruolo di testa di serie numero 1 del tabellone della fase a eliminazione diretta. Le toscane, già certe del primo posto nella Pool E, hanno chiuso la fase a gironi senza lasciare set per strada e dunque si presenteranno ai quarti di finale con il miglior piazzamento tra tutte le compagini che proseguiranno la propria avventura nella massima competizione europea.

Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state fantastiche nel risalire dal 7-13 e 12-17 nel primo set, hanno rimontato di gran carriera dall’8-11 nel secondo parziale e hanno poi dominato la terza frazione con grande disinvoltura. La Savino Del Bene, seconda in campionato, doveva rialzarsi dalla netta battuta d’arresto rimediata in Serie A nello scontro diretto contro la capolista Conegliano e ha saputo reagire tra le mura amiche contro l’insidiosa compagine polacca, che scivola così al terzo posto nel raggruppamento e saluta il torneo, mentre lo Stoccarda viene promosso ai playoff da seconda classifica.

Prova di gran spessore da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (16 punti, 41% in attacco) e della centrale Emma Graziani (12 punti, 7 muri!), in doppia cifra anche le schiacciatrici Britt Herbots (10) e Lindsey Ruddins (10) sotto la regia di Maja Ognjenovic, l’altra centrale Linda Nwakalor è andata a referto con 6 punti. Turno di riposto per l’attaccante Camilla Mingardi e per la centrale Ana Carolina Da Silva, il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 38% in ricezione. Tra le ospiti la migliore è stata Kertu Laak (14).