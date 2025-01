Volley femminile, Scandicci-Conegliano infiamma la 19ma di serie A1!

Si gioca sempre in serie A1 femminile e la 19ma giornata, che inizia tre giorni dopo la 18ma, disputata mercoledì, presenta lo scontro al vertice tra le prime due della classe, Conegliano e Scandicci. Sarà proprio la super sfida di Villorba tra la Prosecco Doc Imoco e la Savino del Bene ad aprire un turno che presenta altri match interessanti, sia in chiave playoff che salvezza.

Conegliano va a caccia del successo numero 30 in una stagione dove non ha ancora conosciuto sconfitte, mentre Scandicci arriva a questa sfida con sette successi alle spalle ed è imbattuto da oltre un mese (ultima sconfitta contro Novara). Si tratta di un remake della finale scudetto dello scorso anno fra due delle tre squadre che rappresentano l’Italia in Champions League. In campo quattro campionesse olimpiche e tantissime atlete di primissimo livello. Sia Conegliano che Scandicci nelle ultime settimane qualche briciola l’hanno lasciata per strada ma l’impressione è che l’obiettivo per entrambe (addirittura Antropova non ha giocato a Talmassons mercoledì) fosse arrivare al massimo a questo match. Previsti fuochi d’artificio. Si gioca sabato 18 alle 18.00.

Il secondo anticipo di sabato sera alle 20.30 vede di fronte al PalaLido la Allianz Milano e la Bartoccini Mc-Restauri Perugia. Si intrecciano dunque le lotte per uno dei primi quattro posti in classifica e per la salvezza, con Milano che ovviamente parte con i favori del pronostico ma Perugia, quart’ultima assieme a Firenze e Cuneo, non va sottovalutata, anche se ha vinto una sola delle ultime cinque gare disputate e arriva dalla sconfitta contro Pinerolo. Milano, invece, arriva dalla vittoria di Firenze e l’obiettivo è cercare di avvicinare Scandicci per poi cercare di accodarsi alle toscane con il recupero della 14ma giornata in programma la prossima settimana.

Domenica si parte alle 16.00 con la sfida in programma Chieri: la squadra piemontese ha ripreso la sua corsa un po’ a singhiozzo vincendo la non facile sfida sul campo di Busto Arsizio mercoledì e non si vuole fermare ma dovrà fare i conti con un Talmassons ultimo in classifica ma non certo rassegnato alla retrocessione. La squadra friulana arriva dai quattro set con Scandicci e deve cercare di raccattare punti ad ogni partita per avvicinare le altre squadre in lotta per non retrocedere.

A proposito di lotta per la salvezza, la sfida più importante della domenica (ore 17.00) vede di fronte la Smi Roma e la Honda Olivero Cuneo. Roma, che ha appena perso la schiacciatrice francese Rotar, trasferita in Romana all’Alba Blaj, condivide l’ultima posizione con Talmassons, arriva da quattro sconfitte consecutive e se non è ultima spiaggia questa per la squadra capitolina, poco ci manca. Può affrontare la partita con qualche patema in meno Cuneo, che arriva dalla convincente vittoria a sorpresa nel derby contro Novara che fa il paio con quella ottenuta una settimana fa con Pinerolo e che conferma la crescita della formazione piemontese che, con un successo, avvicinerebbe non poco la quota salvezza.

C’è voglia di riscatto, invece, in casa Igor Gorgonzola Novara dopo la sconfitta nel derby di Cuneo, inattesa alla vigilia, ma meritata sul campo, dove la squadra di Bernardi non è riuscita ad esprimere la sua solita pallavolo. Domenica alle 17.00 arriva a Novara un’altra pericolante, Il Bisonte Firenze, che è stata raggiunta da Perugia prima e da Cuneo poi a quota 14 ed è solo a +4 sulla zona retrocessione. Anche le novaresi sono state raggiunte al terzo posto da Milano e sono attese da una settimana molto importante che inizia con questa sfida, proseguirà con il ritorno dei quarti di finale di Cev Cup contro il Kuzey Boru Genclik, squadra turca vittoriosa all’andata, e si chiuderà con la trasferta di domenica a Perugia.

C’è uno spicchio, forse due, di playoff in palio nella sfida di Pinerolo che mette di fronte la Wash4Green, 21 punti in classifica, dove occupa il nono posto, reduce da due vittorie consecutive contro Firenze e Perugia, e l’Eurotek Busto Arsizio che sembra essere in debito di ossigeno dopo la grande seconda parte di girone di andata che le permette ora di occupare la settima posizione con 29 punti nonostante le tre sconfitte subite nelle ultime quattro gare disputate.

Completa il quadro della giornata la sfida delle 18.00 a Pesaro tra la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Bergamo. Anche in questo caso si preannuncia un bello spettacolo tra due formazioni in salute. Le bergamasche occupano la quinta posizione, arrivano dal successo convincente con Roma e hanno vinto quattro delle ultime cinque partite giocate, mentre Vallefoglia vuole difendere l’ottavo posto e ha vinto due delle quattro gare fin qui disputate.