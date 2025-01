Volley femminile oggi in tv: orari turno infrasettimanale A1, ordine delle partite, streaming

Oggi mercoledì 15 gennaio va in scena la 18ma giornata della Serie A1 di volley femminile: ci attende una ricchissima serata con ben sette partite in calendario (una inizierà alle ore 20.00, le altre sei incominceranno alle ore 20.30). Turno infrasettimanale da non perdere per il campionato, che si avvicina al giro di boa del girone di ritorno e si fa sempre più incandescente. Ci aspettano alcune sfide particolarmente interessante e che andranno seguite attentamente, anche perché avranno un impatto importante sulla classifica.

La capolista Conegliano ospiterà Vallefoglia andando a caccia dell’ennesima vittoria per rafforzare il primo posto in classifica generale, mentre le altre tre big del torneo saranno impegnate in trasferta: Milano cercherà un risultato importante sul campo di Firenze, Scandicci sarà motivata a espugnare la tana di Talmassons, Novara farà visita a Cuneo in un sempre sentito derby piemontese. Scontro diretto cruciale tra Busto Arsizio e Chieri in ottica quinto posto, con Bergamo che risponderà tra le mura amiche contro Roma.

Il quadro di giornata sarà completato dalla sfida salvezza tra Perugia e Pinerolo. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, ma tre incontri godranno anche di un’altra copertura: Busto Arsizio-Chieri sarà in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, Firenze-Milano e Cuneo-Novara saranno anche in diretta streaming su DAZN. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi della Serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 15 gennaio

Ore 20.00 Il Bisonte Firenze vs Numia Vero Volley Milano

Ore 20.30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Wash4green Pinerolo

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Ore 20.30 Honda Olivero Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara

Ore 20.30 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Ore 20.30 Bergamo vs Smi Roma Volley

Ore 20.30 Cda Volley Talmassons Fvg vs Savino Del Bene Scandicci

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Ore 20.00 Il Bisonte Firenze vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 20.30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Wash4green Pinerolo – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Honda Olivero Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 20.30 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

Ore 20.30 Bergamo vs Smi Roma Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Cda Volley Talmassons Fvg vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV