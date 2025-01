Volley femminile, Novara firma il ribaltone: Aksaray battuto al golden set, si vola ai quarti di CEV Cup

Novara ha firmato il grande ribaltone nei playoff della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo aver perso l’incontro d’andata in Turchia per 3-1, Novara ha sconfitto il Kuzeyboru Aksaray per 3-0 (25-21; 25-20; 25-21) nel confronto di ritorno disputato di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e poi ha dominato il golden set di spareggio (15-5), meritandosi così la qualificazione ai quarti di finale.

Le piemontesi incroceranno la terza miglior terza dei gironi della Champions League, ovvero il Maritsa Plovdiv (le bulgare hanno chiuso alle spalle di Conegliano e Resovia nel gruppo A). La quarta forza della Serie A1 è tra le grandi favorite per alzare al cielo il trofeo, ma bisognerà fare attenzione a formazioni insidiose come il THY Istanbul, l’Alba Blaj e il Bielsko Biala.

Prestazione superlativa da parte dell’opposto Tatiana Tolok (32 punti, 69% in attacco, 4 ace), in grande spolvero anche la schiacciatrice Mayu Ishikawa (16 punti, 58% in fase offensiva). Tra le fila del sestetto guidato da coach Lorenzo Bernardi si sono distinte anche l’altro martello Lina Alsmeier (7 punti), le centrali Sara Bonifacio (9 punti, 2 muri) e Maja Aleksic (5), la palleggiatrice Francesca Bosio (4) e il libero Eleonora Fersino (67% in ricezione). Alle ospiti non sono bastate Anna Lazareva (15 punti) e Nasya Dimitrova (13).