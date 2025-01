Volley femminile, Novara e Perugia vincono in Serie A1 con i colpi di Tolok e Nemeth. Pinerolo ok

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valevoli per la 17ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara si è imposta sul campo di Roma con un secco 3-0 (25-14; 29-27; 25-17), facendo fatica soltanto nel secondo set, dove ha recuperato un break sul 19-21 prima di avere la meglio in una lunga serie ai vantaggi. Le piemontesi hanno infilato la quattordicesima vittoria in campionato, confermandosi al terzo posto in classifica a quattro lunghezze di distacco da Scandicci. Le capitoline sono invece in penultima posizione, in piena lotta con Cuneo e Talmassons per non retrocedere. Prova di rilievo da parte dell’opposto Tatiana Tolok (24 punti, 3 muri) e della schiacciatrice Mayu Ishikawa (11) contro il sestetto di Anna Adelusi (10).

Perugia ha confezionato un grande colpaccio vincendo a Chieri per 3-1 (25-23; 23-25; 25-21; 25-21). Le umbre hanno rialzato la testa dopo tre ko di fila e hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza, visto che ora sono a +3 su Cuneo. Le piemontesi si fermano invece dopo due gioie di fila e restano in sesta posizione alle spalle di Bergamo. In grande spolvero la bomber Anett Németh (25 punti), Gaia Traballi (19) e Adelina Ungureanu (18). Alle padrone di casa non sono bastate Lucille Gicquel (17), Anne Buijs (12) e Avery Skinner (12).

Pinerolo ha battuto Firenze per 3-0 (25-21; 25-18; 25-22) in un cruciale incontro salvezza: le piemontesi sono ora a +4 sulle toscane e a +7 su Cuneo, la situazione si è così fatto più complicata per il Bisonte. Indre Sorokaite e Malwina Smarzek hanno messo a segno 15 punti a testa, tra le ospiti le migliori sono state Adhuoljok John Majak Malual (14) e Anna Davyskiba (10).