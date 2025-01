Volley femminile, Novara cade in Turchia: Lazareva trascina l’Aksaray, serve il ribaltone in CEV Cup

Novara è stata sconfitta dal Kuzeyboru Aksaray per 3-1 (25-23; 15-25; 25-13; 25-23) nell’andata dei playoff della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Nel turno che spalanca le porte dei quarti di finale, la formazione piemontese si è dovuta inchinare al cospetto della compagine turca, faticando a esprimere la propria caratura agonistica in una trasferta internazionale dopo aver battuto Milano al tie-break nel big match di Serie A1.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi saranno così chiamate alla grande rimonta nell’incontro di ritorno in programma tra due settimane al PalaIgor: dovranno vincere per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche il golden set di spareggio se vorranno passare il turno. La vincitrice di questo confronto disputerà il quarto di finale contro una delle terze classificate nei gironi di Champions League, che retrocederà al piano inferiore.

Le padrone di casa sono riuscite a recuperare da 10-13 nella prima frazione e hanno allungato di forza fino al 23-19, contenendo il tentativo di rimonta delle ospiti (24-23) e chiudendo i conti. Il secondo e il terzo parziale sono stati a senso unico, prima in favore di Novara e poi del Kuzeyboru che, dopo un avvincente punto a punto nel quarto set, è stato capace di fare la differenza nel finale e conquistare un successo importantissimo per le proprie ambizioni continentali.

Il sestetto guidato da coach Mehmet Bedestenlioglu è stato trascinato dalla vulcanica bomber Anna Lazareva, capace di mettere a segno 31 punti con il 60% in fase offensiva. Ottima prestazione anche da parte delle schiacciatrici Nasya Dimitrova (11 punti, tre muri) e Margarita Kurilo (13). A Novara non è bastata l’opposto Tatiana Tolok (20 punti, 2 muri, 45% in attacco), la centrale Sara Bonifacio ha siglato 15 punti (5 muri), 11 punti a testa per i martelli Mayu Ishikawa e Lina Alsmeier sotto la regia di Francesca Bosio.