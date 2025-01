Volley femminile, Milano tentenna un set e liquida il Porto: Egonu in doppia cifra, ora il VakifBank per i quarti

Milano ha sconfitto il Porto per 3-0 (25-13; 26-24; 25-16) e ha così conquistato la quarta vittoria nella Champions League di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa hanno dominato il primo e il terzo set nella tana della poco quotata compagine portoghese, mentre nel secondo parziale hanno subito il desiderio di rivalsa delle padrone di casa e hanno dovuto rimontare da 17-21, annullando due set-point sul 22-24.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini si confermano così al secondo posto nel gruppo C con quattro successi (12 punti), alle spalle dell’imbattuto VakifBank Istanbul (cinque vittorie, 15 punti). La formazione lombarda ospiterà la corazzata turca tra un paio di settimane: servirà vincere per 3-0 (con qualsiasi scarto) o per 3-1 (con almeno 12 punti di vantaggio complessivo) per operare il sorpasso e conquistare la prima posizione nel raggruppamento, con un successo per 3-1 si dovrà verificare il quoziente punti, mentre tutti gli altri risultati premierebbero la squadra anatolica.

Ricordiamo che soltanto le vincitrici dei cinque gironi si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno disputare un turno di playoff: Milano dovrà dunque confezionare una grande impresa per operare il ribaltone dopo aver perso per 3-0 a Istanbul ed evitare uno sforzo supplementare nella fase a eliminazione diretta, ma il momento non è certamente dei migliori dopo aver perso gli ultimi tre big match disputati in Serie A1 contro Conegliano, Scandicci e Novara.

L’opposto Paola Egonu ha messo a segno 12 punti (2 muri, 45% in fase offensiva), spalleggiata dalle schiacciatrici Nika Daalderop (8 punti, 78% in ricezione) ed Helena Cazaute (13 punti, 83% in ricezione, 444% in attacco). Il martello Myriam Sylla ha goduto di un turno di riposo nel giorno del suo trentesimo compleanno, al pari della centrale Anna Danesi, sostituita da Laura Heyrman (8 punti, 2 muri) per affiancare Hena Kurtagic (7 punti, 3 muri) in reparto.

Alessia Orro è subentrata a Lamprini Konstantinidou nel corso del terzo set in cabina di regia, da annotare anche l’ingresso della schiacciatrice Elena Pietrini per qualche scambio nel secondo set (un punto). Tra le fila del Porto le migliori sono state Shainah Joseph (9) e Victoria Pinto (10).