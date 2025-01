Volley femminile, Milano prende lo scalpo del VakifBank ma è seconda: si passa dai playoff di Champions League

Milano ha sconfitto il VakifBank Istanbul per 3-1 (25-21; 25-15; 25-19), ma non è bastato per operare il sorpasso e conquistare il primo posto nel gruppo C della Champions League di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa avrebbero infatti dovuto imporsi per 3-0 per raggiungere l’obiettivo: il secondo set è risultato decisivo e la compagine lombarda non è riuscita a scavalcare la corazzata turca, contro cui avevano perso con il massimo scarto il match d’andata disputato prima di Natale.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono state encomiabili contro il formidabile sestetto di Giovanni Guidetti e sono riuscite a mostrare i muscoli per larghi tratti, ma il passaggio a vuoto nel secondo parziale si è rivelato decisivo per le ambizioni delle padrone di casa, sostenute dai 4.300 spettatori dell’Allianz Cloud.

VakifBank Istanbul e Milano hanno chiuso con 5 vittorie e 15 punti a testa, ma il quoziente set è favorevole alle anatoliche (16-4 contro 15-4) che si qualificano così ai quarti di finale mentre le meneghine dovranno passare dai playoff: all’orizzonte un turno in andata e ritorno contro le abbordabili tedesche dello Schweriner, da superare per meritarsi l’incrocio con l’Eczacibasi Istanbul ai quarti.

Paola Egonu, grande ex della partita (con il VakifBank vinse la Champions League nel 2023), ha messo a segno 20 punti (2 muri, 36% in attacco). L’opposto è stata spalleggiata dalle schiacciatrici Myriam Sylla (14 punti) e Nika Daalderop (16), al centro Anna Danesi (10 punti, 3 muri) affiancata in reparto prima da Hena Kurtagic (2) e poi da Laura Heyrman (9, 3 muri) a partire dal terzo set sotto la regia di Alessia Orro (5 punti). Tra le fila del VakifBank si sono distinte Marina Markova (23 punti), Kiera van Ryk (16) e Xinyue Yuan (12).