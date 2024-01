Cosa é successo tra Paola Egonu e Mazzanti: pallonata in faccia e labiale controverso dell’azzurra

Davide Mazzanti ha fatto ieri il suo esordio sulla panchina di Trento nella Serie A1 di volley femminile, e la sua squadra ha dovuto fronteggiare in trasferta il Vero Volley, formazione in cui milita Paola Egonu: vittoria per 3-0 delle padrone di casa.

Nel corso del terzo set, però, arriva l’episodio che sta facendo il giro del web: su una schiacciata di Egonu non difesa dalle giocatrici trentine, la palla, deviata, va a colpire in pieno volto Mazzanti, che non riesce ad evitare la sfera, ma subito sorride per quanto accaduto.

Le immagini successive, però, mostrano Egonu che torna alla battuta, mostrando il pollice all’insù, quasi a volersi scusare per il colpo involontario. Il labiale dell’azzurra, però, da alcuni spettatori è stato letto come offensivo nei confronti di Mazzanti, anche se non è ben chiaro cosa realmente dica l’azzurra.

I VIDEO DELLE FASI DELL’INCIDENTE MAZZANTI-EGONU

LA PALLONATA INVOLONTARIA

IL LABIALE CONTROVERSO DI PAOLA EGONU

“Pezzo di merda che non sei altro”😭 pic.twitter.com/WbLFAzcvxn — Paolo (@tnnspaolo) January 7, 2024

