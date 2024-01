Volley femminile, Paola Egonu e Mazzanti si ritrovano da avversari

Davide Mazzanti, esonerato al termine della scorsa estate dopo sette lunghi anni alla guida della Nazionale Italiana di volley femminile, quest’oggi farà il suo debutto sulla panchina della Itas Trentino rimettendosi in gioco a livello di club. Per uno scherzo del destino e del calendario, il primo match del marchigiano da allenatore della squadra trentina andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano contro la Vero Volley di Paola Egonu.

La seconda giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile propone dunque una sfida sulla carta scontata sul piano del risultato, con Milano nettamente favorita su Trentino (ultima in classifica con soli 3 punti a referto in 14 partite), ma molto intrigante proprio per il problematico rapporto pregresso in azzurro tra Mazzanti ed Egonu.

Di fatto la fuoriclasse 25enne nativa di Cittadella rappresenta una delle ragioni che hanno portato il tecnico ad interrompere il suo percorso da CT della Nazionale (con la Fipav che lo ha licenziato per ingaggiare Julio Velasco) e di conseguenza a tornare anzitempo in un club, senza poter disputare i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo la grande delusione di Tokyo 2021.

La storia della rottura tra i due protagonisti è particolarmente lunga e intricata, con l’ultimo capitolo scritto in occasione degli ultimi Europei. Egonu fu relegata in panchina per quasi tutta la rassegna continentale (chiusa malamente dall’Italia in quarta posizione), sfogandosi poi con Mazzanti dopo la fase finale di Bruxelles ed uscendo dal giro delle convocate per il fallimentare Preolimpico di Lodz.

