Volley femminile, Ishikawa trascina Novara. Busto Arsizio e Chieri vincono, scatto salvezza di Roma

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la Serie A1 di volley femminile. Novara ha sconfitto Firenze per 3-1, rimontando dopo aver subito la verve delle ospiti nel primo set e annullando un paio di occasioni che avrebbero spedito la contesa al tie-break. Le piemontesi rialzano la testa dopo la sconfitta rimediata nel derby con Cuneo e agganciano Milano al terzo posto in classifica, ma le meneghine hanno disputato un incontro in più. Prosegue la crisi di risultati delle toscane, in piena lotta per non retrocedere (hanno solo un punto di vantaggio su Roma). Mayu Ishikawa si è scatenata mettendo a segno 24 punti, in doppia cifra anche Lina Alsmeier (16) e Taylor Mims (14) contro il sestetto guidato da Adhuoljok John Majak Malual (20), Indry Baijens (12), Stella Nervini (11).

Busto Arsizio torna al successo dopo due stop consecutivi, imponendosi sul campo di Pinerolo per 3-1. Le Farfalle hanno dettato legge nel terzo e nel quarto set dopo aver avuto un passo a vuoto nel secondo parziale, restando al settimo posto a -3 da Chieri ma con un incontro da recuperare, mentre le piemontesi sono ora a -5 dalla zona playoff. Prova di grande carattere da parte di Josephine Obossa (18 punti), Laura Kunzler (15), Silke van Avermaet (14), Rebecca Piva (11) e Benedetta Maria Sartori (11). Alle padrone di casa non sono bastate le 22 marcature della bomber Malwina Smarzek.

Chieri ha saputo gestire la volenterosa Talmassons, rimontando da 14-18 nel terzo set e da 19-23 nel quarto parziale per riuscire a imporsi per 3-1 di fronte al proprio pubblico. Le piemontesi navigano sempre alle spalle delle quattro big in lizza per lo scudetto, mentre la neopromossa rimane all’ultimo posto della graduatoria e sta cercando punti per continuare a inseguire la salvezza. Marta Anthouli (20 punti), Avery Skinner (19) e Sara Alberti (11 punti, 6 muri!) sono state risolutrici contro la formazione guidata da Maja Storck (19).

Roma ha battuto Cuneo per 3-1 e ha conquistato tre punti pesantissimi per la salvezza: le capitoline sono sempre penultime, ma ora sono a -1 da Firenze, Perugia e Cuneo, con tre lunghezze di margine su Talmassons. La lotta per evitare gli ultimi due posti che spediscono in Serie A2 è più accesa che mai. Gabriela Orvosova (18 punti), Marie Schoelzel (12) e Wilma Salas (12) sono state risolutrici contro Anna Dodson (13) e compagne.

Vallefoglia ha battuto Bergamo per 3-1, ottenendo un risultato pesantissimo in ottica playoff, mentre le orobiche scivolano in sesta posizione. Erblira Bici (17 punti) e Gaia Giovannini (16) si sono distinte contro la formazione di Ailama Cese Montalvo (17). Di seguito i risultati dettagliati delle partite di oggi e la classifica generale della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Wash4green Pinerolo vs Eurotek Uyba Busto Arsizio 1-3 (19-25; 25-22; 17-25; 20-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Il Bisonte Firenze 3-1 (23-25; 25-22; 25-18; 27-25)

Smi Roma Volley vs Honda Olivero Cuneo 3-1 (22-25; 25-188; 25-23; 25-14)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (23-25; 25-23; 25-23; 29-27)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Bergamo 3-1 (25-19; 17-25; 25-17; 25-23)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 54 punti (18 partite disputate), Scandicci 45 (19), Novara 41 (19), Milano 41 (18), Chieri 35 (19), Bergamo 33 (19), Busto Arsizio 32 (18), Vallefoglia 26 (19), Pinerolo 21 (18), Firenze 14 (19), Perugia 14 (19), Cuneo 14 (19), Roma 13 (19), Talmassons 10 (19).