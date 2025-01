Volley femminile, Conegliano completa l’opera in Champions League: Resovia ko e pass per i quarti

Conegliano ha travolto il Developres Resovia con uno schiacciante 3-0 (25-11; 25-15; 25-19), imponendosi in maniera brillante di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e conquistando la sesta vittoria consecutiva nella Champions League di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno così blindato il primo posto nel gruppo A con sei successi (18 punti) e si sono qualificate ai quarti di finale della massima competizione continentale: a marzo torneranno in campo per cercare di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, reduci dalla netta affermazione contro Scandicci in campionato, prolungano così la propria imbattibilità stagionale dopo aver regolato la rognosa compagine polacca, già battuta per 3-1 nell’incontro d’andata disputato prima di Natale. Le ospiti hanno chiuso al secondo posto (quattro vittorie, 12 punti) e dovranno così passare da un turno di playoff per cercare di proseguire la propria avventura nella manifestazione.

Le Campionesse del Mondo hanno preso agevolmente il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei primi due set e sono scappate via sul 16-14 nella terza frazione, chiudendo i conti in appena 65 minuti di gioco. La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra ben quattro compagne di squadra: l’opposto Isabelle Haak (18 punti, 61% in attacco), le schiacciatrici Gabi (10 punti, 53% in fase offensiva) e Zhu Ting (10, 56%), la centrale Marina Lubian (11 punti, 3 muri, 3 ace, 56%) affiancata in reparto da Sarah Fahr (5 punti), il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 57% in ricezione. Tra le fila del Resovia le migliori sono state Agnieszka Korneluk (8) e Monika Fedusio (8).