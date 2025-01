Volley, Civitanova lascia un set al Groningen e poi ipoteca la semifinale di Challenge Cup

Civitanova ha faticato più del previsto sul campo del Nova Tech Lycurgus nell’andata dei quarti di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube ha subito la rimonta degli olandesi nel secondo set ed è stata impegnata in una lotta punto a punto nella quarta frazione decisa ai vantaggi (hanno annullato tre set-point), ma sulla lunga distanza è riuscita a tenere a bada i padroni di casa e a imporsi con il punteggio di 3-1 (25-21; 23-25; 25-18; 29-27).

I cucinieri hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali: per superare il turno bisognerà conquistare due set nella sfida di ritorno in programma all’Eurosuole Forum tra un paio di settimane, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. In palio la sfida da dentro o fuori contro chi avrà la meglio nel confronto tra i greci del PAOK Salonicco e i turchi dell’SK Ankara, mentre dall’altra parte del tabellone spiccano i portoghesi dello Sporting Lisbona.

Il coach Giampaolo Medei ha deciso di fare un po’ di turnover, tenendo a riposo titolari di rango come l’opposto Adis Lagumdzija, i centrali Marko Podrascanin e Barthelemy Chinenyeze, lo schiacciatore Mattia Bottolo. A fare la differenza sono stati il bomber Petar Dirlic (21 punti, 61% in attacco) e i martelli Aleksandar Nikolov (20 punti, 2 muri, 53% in fase offensiva) ed Eric Loeppky (13, 52%) sotto la regia di Mattia Boninfante, al centro hanno giocato Giovanni Maria Gargiulo (9) e Davi Tenorio Capelocci (9), il libero Fabio Balaso ha chiuso con il 58% di ricezione positiva. Tra le fila dei padroni di casa si sono distinti Stijn Van Schie (16) e Nuno Marques (14).