Sinner-Zverev, Finale Australian Open 2025: orario, programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finale degli Australian Open 2025, primo Slam della stagione che va in scena sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton in maniera autorevole e domenica 26 gennaio (ore 09.30) tornerà in scena per affrontare il tedesco, che nell’altra semifinale ha beneficiato del ritiro del serbo Novak Djokovic dopo un combattutissimo primo set.

Si preannuncia un confronto estremamente avvincente, appassionante ed equilibrato tra il numero 1 del mondo e il numero 2 del ranking ATP. Il nostro portacolori scenderà in campo per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in terra oceanica e sarà al suo terzo atto conclusivo in uno Slam (nel frattempo ha dettato legge anche agli ultimi US Open), mentre il teutonico inseguirà il suo primo sigillo in uno dei quattro tornei più importanti del mondo dopo aver perso agli US Open nel 2020 e al Roland Garros nel 2024.

Il nostro portacolori si presenterà con i favori del pronostico dopo una bella cavalcata in cui si è reso protagonista nelle ultime due settimane, nonostante il malessere riscontrato negli ottavi di finale contro il danese Holger Rune e il set lasciato per strada contro il padrone di casa Tristan Schoolkate. Zverev ci arriverà un po’ più fresco visto che è rimasta meno in campo nella semifinale contro il balcanico e ha potuto beneficiare di qualche ora di riposo in più.

Zverev è in vantaggio per 4-2 nei precedenti: Sinner ha vinto il primo nel 2020 (ottavi del Roland Garros) e l’ultimo (semifinale del Masters 1000 di Cincinnati), mentre nel mezzo si è imposto il teutonico (due volte agli ottavi di finale degli US Open, nel 2021 e 2023). Testa a testa tra i primi due della classifica mondiale: il tedesco potrebbe accorciare le distanze, l’italiano ha bisogno di vincere per difendere i 2000 punti conquistati lo scorso anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Zverev, finale degli Australian Open 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 per gli abbonati; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN per gli abbonati; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-ZVEREV, FINALE AUSTRALIAN OPEN 2025

Domenica 26 gennaio

Ore 09.30 Finale singolare maschile Australian Open 2025: Jannik Sinner vs Alexander Zverev – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.