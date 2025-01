United Rugby Championship, le Zebre Parma sul difficile campo dell’Ulster

Torna, dopo la lunga pausa per le coppe europee, l’United Rugby Championship e le Zebre Parma saranno impegnate a Belfast sul difficile campo dell’Ulster. Una sfida difficile per la squadra di Massimo Brunello, che è a cerca di un risultato positivo per rilanciare una stagione sin qui complessa.

Gli emiliani, infatti, sono attualmente al penultimo posto, con 12 punti, frutto di due vittorie e sette ko, e sono alla ricerca di punti per accorciare la classifica nella parte bassa. Di contro, però, l’Ulster ha bisogno di punti, essendo attualmente nona e fuori dalla zona playoff. Ma con una classifica cortissima, che va dalla terza posizione (Cardiff con 28 punti) alla undicesima (Munster con 21) sono 9 le squadre racchiuse in solo 8 punti.

“Giochiamo a Belfast, che è uno dei campi più difficili di URC contro una squadra molto solida specie negli avanti, che è la seconda per mete segnate da drive. Dovremo dunque essere disciplinati e bravi nel tenerli lontani dai nostri 22. Viviamo un momento difficile della stagione con molti infortunati e alcuni giocatori convocati in nazionale per il Sei Nazioni, ma dobbiamo essere uniti e determinati a fare una bella partita” le parole di coach Brunello alla vigilia.

ZEBRE – formazione

15. Giacomo Da Re 14. Alessandro Gesi 13. Fetuli Paea 12. Damiano Mazza 11. Scott Gregory 10. Giovanni Montemauri 9. Gonzalo Garcia 8. Giovanni Licata 7. Bautista Stavile 6. Rusiate Nasove 5. Leonard Krumov 4. Matteo Canali 3. Muhamed Hasa 2. Luca Bigi 1. Paolo Buonfiglio

A disposizione: 16. Giovanni Quattrini 17. Luca Franceschetto 18. Juan Pitinari 19. Giacomo Ferrari 20. Luca Andreani 21. Thomas Dominguez 22. Luca Morisi 23. Simone Brisighella