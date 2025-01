United Rugby Championship, colpaccio Zebre Parma! Battuto l’Ulster a Belfast

Si è appena conclusa al Kingspan Stadium di Belfast la sfida valevole per la decima giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa dell’Ulster e le Zebre Parma. Sfida durissima per la franchigia federale contro i nordirlandesi a caccia di punti pesanti per rientrare in zona playoff. Ecco come è andata.

Buona partenza delle Zebre Parma, che nei primi minuti mettono in difficoltà l’Ulster, che si salva solo grazie a un in avanti degli ospiti che ferma l’azione. Si rendono pericolosi i nordirlandesi, conquistano una punizione piazzabile, decidono però di andare in touche, ma il calcio è fuori misura ed esce oltre la linea di meta, salvando le Zebre. Insistono i padroni di casa, conquistano questa volta una touche sui 5 metri, assediano la linea di meta ospite, ma le Zebre difendono benissimo e non concedono punti.

Dopo tanto Ulster, si rivedono finalmente le Zebre in attacco, ma ancora una volta è l’handling a tradire la squadra di Brunello. Insiste la franchigia federale e al 28’ conquista una punizione che Montemauri manda tra i pali per lo 0-3 con cui si sblocca il match. Quattro minuti dopo, però, entrata illegale di Bautista Stavile in ruck e cartellino giallo per il giocatore e Zebre in inferiorità numerica per 10 minuti. Non ne approfitta l’Ulster e si va così al riposo dopo un primo tempo brutto, non solo per il clima, con i nordirlandesi che producono di più, ma patiscono l’ottima mischia italiana.

Zebre che reggono anche a inizio ripresa, tornando in parità numerica senza aver subito pegno. E per l’Ulster oltre al danno, la beffa. Perché al 42’ è proprio il rientrante Stavile ad andare oltre, concretizzando l’ottimo gioco degli emiliani dopo una touche offensiva, per lo 0-8 parziale. Ulster incapace di reagire, mentre le Zebre non alzano il piede dall’acceleratore e al 49’ bissano con la meta di da Re che fa volare gli ospiti sullo 0-15. Arriva la reazione dell’Ulster, che al 56’, dopo un’infinita azione sotto i pali delle Zebre trova la meta con Barrett per il 7-15.

Provano a riportarsi in attacco le Zebre, che rischiano di vedere il match riaprirsi e conquistano una punizione. Ma tra vento, pioggia e distanza il calcio di Montemauri è di poco corto e nulla di fatto. Si buttano in avanti i padroni di casa, a caccia almeno del punto di bonus difensivo e dopo una lunghissima azione conquistano una punizione, ma Doak calcia malissimo e nulla di fatto. Ma è un assedio, con la squadra di Brunello che ora è in difficoltà e al 75’ tutto di nuovo riaperto, con la seconda meta di Barrett che fissa il punteggio sul 14-15. Provano le Zebre a congelare il match, ma arriva un tenuto e ultima chance per l’Ulster. Ma questa volta è il tenuto nordirlandese, forzato da Pitinari, a regalare la vittoria delle Zebre.