United Cup, Coco Gauff piega Iga Swiatek in due set. USA in vantaggio nella finale a Sydney

Comincia bene per gli Stati Uniti la finale della United Cup. Sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia), Coco Gauff (n.3 del mondo) ha regolato nella super sfida del singolare femminile Iga Swiatek (n.2 WTA) sul punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match nel quale Gauff ha messo in mostra un’ottima condizione atletica, facendo la differenza soprattutto da questo punto di vista e riuscendo a tenere botta al tennis della sua rivale. In questo modo Taylor Fritz, nel prossimo match, ha l’opportunità di far calare il sipario in favore degli States con una vittoria contro Hubert Hurkacz.

Nel primo set gli alti e bassi sono la caratteristica principale. Entrambe non riescono ad avere una resa al servizio adeguata e i break fioccano da una parte e dall’altra: Gauff va avanti 2-0, ma subisce un parziale di 3-0 da Swiatek (due break); l’americana torna in auge nel sesto game con un altro contro-break (3-3). Alla fine della fiera, Coco trova le soluzioni, mettendo in difficoltà con la sua profondità l’avversaria. Il 6-4 è la logica conseguenza.

Nel secondo set Swiatek prova a cambiare qualcosa, volendo sfruttare un rendimento ondivago al servizio della rivale. E’ il caso del quinto game, con il break tramutato in realtà. Tuttavia, anche Iga non riesce ad avere dalla battuta la resa sperata e Gauff ne sa approfittare. Nell’ottavo game, ai vantaggi, il contro-break è cosa fatta e la statunitense va in serie, finendo fortissimo e con un nuovo strappo (6-4) decisivo ai fini del confronto.

Leggendo le statistiche, impressiona in negativo il 55% dei punti vinti da Swiatek con la prima di servizio rispetto al 74% dell’americana. Una differenza tra le due rappresentata da questo dato.