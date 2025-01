Tournée 4 Trampolini oggi in tv: orario gara Innsbruck, streaming, startlist, accoppiamenti KO system

Tutto pronto a Innsbruck per il terzo atto della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini, in programma oggi a partire dalle ore 13.30. Sul Bergiselschanze va in scena una gara spartiacque per la corsa all’Aquila d’Oro, che coinvolge ancora almeno quattro atleti dopo le prime due tappe bavaresi del Vierschanzentournee a Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen.

L’austriaco Daniel Tschofenig si presenta all’appuntamento di casa da leader della Tournée davanti ai connazionali austriaci Jan Hoerl e Stefan Kraft, che inseguono ad una distanza di 7.9 e 8.7 punti. In piena lotta anche lo svizzero Gregor Deschwanden, quarto a -13.6, mentre dovranno inventarsi una grande rimonta il norvegese Johann Andre Forfang ed il tedesco Pius Paschke con oltre 20 punti di gap dalla vetta. Italia rappresentata oggi dal solo Alex Insam, che sfiderà il fenomeno giapponese Ryoyu Kobayashi nell’head to head della serie inaugurale.

Di seguito la startlist, gli scontri diretti della prima serie, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di Innsbruck valevole per la Tournée dei 4 Trampolini 2024-2025. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Sabato 4 gennaio

Ore 13.30 Gara Tournée 4 Trampolini a Innsbruck (Austria) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST – ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM INNSBRUCK

1-50 Jan Hoerl (Austria)-Lovro Kos (Slovenia)

2-49 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Jonas Schuster (Austria)

3-48 Gregor Deschwanden (Svizzera)-Piotr Zyla (Polonia)

4-47 Stefan Kraft (Austria)-Ilya Mizernykh (Kazakistan)

5-46 Daniel Tschofenig (Austria)-Ziga Jelar (Slovenia)

6-45 Maximilian Ortner (Austria)-Niko Kytosaho (Finlandia)

7-44 Philipp Raimund (Germania)-Andrew Urlaub (Stati Uniti)

8-43 Pius Paschke (Germania)-Fredrik Villumstad (Norvegia)

9-42 Markus Mueller (Austria)-Vitaliy Kalinichenko (Ucraina)

10-41 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Alex Insam (Italia)

11-40 Killian Peier (Svizzera)-Dawid Kubacki (Polonia)

12-39 Michael Hayboeck (Austria)-Aleksander Zniszczol (Polonia)

13-38 Benjamin Oestvold (Norvegia)-Marius Lindvik (Norvegia)

14-37 Domen Prevc (Slovenia)-Fatih Arda Ipcioglu (Turchia)

15-36 Manuel Fettner (Austria)-Tate Frantz (Stati Uniti)

16-35 Timi Zajc (Slovenia)-Antti Alto (Finlandia)

17-34 Andreas Wellinger (Germania)-Keiichi Sato (Giappone)

18-33 Anze Lanisek (Slovenia)-Stephan Embacher (Austria)

19-32 Karl Geiger (Germania)-Kevin Bickner (Stati Uniti)

20-31 Roman Koudelka (Cechia)-Adrian Tittel (Germania)

21-30 Clemens Aigner (Austria)-Valentin Foubert (Francia)

22-29 Felix Hoffmann (Germania)-Jakub Wolny (Polonia)

23-28 Kristoffer Sundal (Norvegia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

24-27 Pawel Wasek (Polonia)-Naoki Nakamura (Giappone)

25-26 Sakutaro Kobayashi (Giappone)-Halvor Egner Granerud (Norvegia)