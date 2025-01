Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2025: gli accoppiamenti del KO system. C’è Ryoyu Kobayashi per Insam

Si preannuncia una gara spettacolare a Innsbruck in occasione del terzo e penultimo atto della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini, che si concluderà poi lunedì 6 gennaio a Bischofshofen. Domani il Bergiselschanze ospiterà una competizione cruciale nell’economia della corsa all’Aquila d’Oro, trofeo riservato al vincitore della classifica generale del Vierschanzentournee.

Il turno di qualificazione odierno ha stabilito la composizione dei 25 testa a testa che andranno in scena domani nella prima serie. In casa Italia ha superato il taglio solamente Alex Insam, che ha chiuso 41° e dovrà vedersela con il fuoriclasse giapponese tre volte vincitore della Tournée e campione in carica Ryoyu Kobayashi in uno scontro diretto sostanzialmente proibitivo.

Fari puntati sui pretendenti per la Tournée, che si daranno battaglia domani dopo aver occupato le prime posizioni in qualificazione. L’Austria occupa i primi tre posti della graduatoria generale con Daniel Tschofenig, Jan Hoerl e Stefan Kraft, ma dovrà fare attenzione al temibile svizzero Gregor Deschwanden.

Di seguito tutti gli scontri diretti della prima serie a Innsbruck, in occasione della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024-2025.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM INNSBRUCK

1-50 Jan Hoerl (Austria)-Lovro Kos (Slovenia)

2-49 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Jonas Schuster (Austria)

3-48 Gregor Deschwanden (Svizzera)-Piotr Zyla (Polonia)

4-47 Stefan Kraft (Austria)-Ilya Mizernykh (Kazakistan)

5-46 Daniel Tschofenig (Austria)-Ziga Jelar (Slovenia)

6-45 Maximilian Ortner (Austria)-Niko Kytosaho (Finlandia)

7-44 Philipp Raimund (Germania)-Andrew Urlaub (Stati Uniti)

8-43 Pius Paschke (Germania)-Fredrik Villumstad (Norvegia)

9-42 Markus Mueller (Austria)-Vitaliy Kalinichenko (Ucraina)

10-41 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Alex Insam (Italia)

11-40 Killian Peier (Svizzera)-Dawid Kubacki (Polonia)

12-39 Michael Hayboeck (Austria)-Aleksander Zniszczol (Polonia)

13-38 Benjamin Oestvold (Norvegia)-Marius Lindvik (Norvegia)

14-37 Domen Prevc (Slovenia)-Fatih Arda Ipcioglu (Turchia)

15-36 Manuel Fettner (Austria)-Tate Frantz (Stati Uniti)

16-35 Timi Zajc (Slovenia)-Antti Alto (Finlandia)

17-34 Andreas Wellinger (Germania)-Keiichi Sato (Giappone)

18-33 Anze Lanisek (Slovenia)-Stephan Embacher (Austria)

19-32 Karl Geiger (Germania)-Kevin Bickner (Stati Uniti)

20-31 Roman Koudelka (Cechia)-Adrian Tittel (Germania)

21-30 Clemens Aigner (Austria)-Valentin Foubert (Francia)

22-29 Felix Hoffmann (Germania)-Jakub Wolny (Polonia)

23-28 Kristoffer Sundal (Norvegia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

24-27 Pawel Wasek (Polonia)-Naoki Nakamura (Giappone)

25-26 Sakutaro Kobayashi (Giappone)-Halvor Egner Granerud (Norvegia)