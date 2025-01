Tournée 4 Trampolini, Jan Hoerl impressiona in qualificazione a Innsbruck. Insam supera il taglio

Jan Hoerl lancia un segnale inequivocabile al resto della concorrenza e domina le qualificazioni di Innsbruck in occasione della terza tappa della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini. Il padrone di casa austriaco ha dettato legge sul Bergiselschanze, candidandosi al ruolo di favorito principale per la vittoria in vista della gara di domani.

Hoerl, secondo nella generale e ancora pienamente in corsa per l’Aquila d’Oro, ha sfruttato nel migliore dei modi condizioni meteo di favore (leggero vento frontale) firmando di gran lunga la miglior misura della serie con 135 metri e mettendosi davanti a tutti con un vantaggio di 4.9 punti sul norvegese Johann Andre Forfang e di 5.5 punti sullo svizzero Gregor Deschwanden.

Risponde presente all’appello anche il leader della Tournée Daniel Tschofenig, quinto in qualificazione sul Large Hill HS128 tirolese a 8.9 punti dalla vetta subito alle spalle del connazionale austriaco Stefan Kraft (quarto a -7.2). Nessuna eliminazione eccellente da segnalare, ma domani non ci sarà il giapponese Ren Nikaido dopo aver dato forfait.

Risultato in linea con le aspettative per la squadra italiana, che si presenterà alla terza competizione della Tournée con un solo atleta. Alex Insam ha superato il taglio in 41ma posizione e sfiderà nella prima serie di gara il fenomeno giapponese Ryoyu Kobayashi (oggi decimo), mentre Francesco Cecon non è andato oltre un deludente 57° posto mancando l’obiettivo della top50.